Une étude révèle que les Égyptiens de l’Antiquité luttaient déjà contre le cancer

Ces découvertes soulignent l’ingéniosité et l’avancée des pratiques médicales de l’Égypte ancienne. Elles nous rappellent que, malgré les progrès de la médecine moderne, nos ancêtres ont su faire preuve d’une grande habileté pour combattre les maladies les plus redoutables.

Il est à noter que les traces les plus anciennes du cancer se trouvent dans des fragments de squelettes humains datant de la préhistoire. On retrouve également des traces de cette maladie sur des momies égyptiennes, des tablettes en caractères cunéiformes de la bibliothèque de Ninive ou encore sur des monuments funéraires étrusques.

Quant au second crâne, celui d’une femme d’une cinquantaine d’années, il porte les stigmates d’une tumeur cancéreuse particulièrement volumineuse. Les traces de lésions guéries indiquent qu’elle a subi une intervention chirurgicale, probablement dans le but de retirer la tumeur. L’une des lésions, causée par une arme pointue, suggère une tentative d’excision directe.

Parmi ces découvertes, deux crânes se distinguent. Les vestiges, âgés de plus de 4 000 ans, portent les marques de procédures médicales complexes. Le premier crâne, celui d’un homme d’une trentaine d’années, présente une trentaine de petites métastases rondes. L’analyse microscopique révèle des incisions nettes autour de ces lésions, suggérant une opération chirurgicale réalisée avec un outil tranchant en métal.

L’Égypte ancienne, ce berceau de civilisations, continue de nous surprendre. Une récente étude vient d’apporter un nouvel éclairage sur les pratiques médicales de cette époque. En effet, des crânes millénaires ont révélé des traces d’interventions chirurgicales inédites et sophistiquées pour traiter des tumeurs.

Une étude récente a dévoilé que des crânes datant de l'Egypte antique témoignent de techniques chirurgicales avancées et inconnues utilisées pour soigner des tumeurs. Quels secrets ces vestiges millénaires peuvent-ils encore nous livrer ?

