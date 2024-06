Une étude se penche sur le risque accru de lymphome chez les personnes tatouées

Des chercheurs se sont penchés sur l'augmentation des lymphomes et la popularité croissante des tatouages, soupçonnant une corrélation entre ces deux phénomènes. Ils ont relevé une coïncidence notable qui nécessite d'autres investigations. Parviendront-ils à confirmer leur hypothèse ?

Tl;dr La popularité du tatouage en France a doublé depuis les années 2010.

L’encre de tatouage persiste dans le corps, principalement dans les ganglions.

Des chercheurs suggèrent un lien possible entre tatouage et lymphome.

Une réglementation du contenu chimique de l’encre de tatouage est nécessaire.

La hausse de popularité du tatouage en France

Le tatouage connaît un engouement sans précédent en France. Selon l’étude TABOO de 2023, près d’un Français sur cinq arbore désormais un tatouage, soit une augmentation impressionnante par rapport au début des années 2010.

L’encre de tatouage : une préoccupation pour la santé

Intéressant autant que préoccupant, l’encre de tatouage persiste de nombreuses décennies dans notre corps, notamment dans les ganglions. «L’encre migre progressivement vers les ganglions grâce à certaines cellules immunitaires», explique le Dr Nicolas Kluger, dermatologue à l’hôpital Bichat de Paris. Cette rétention pourrait présenter des risques encore sous-estimés pour notre santé.

Un lien possible entre tatouage et lymphome

Des chercheurs suédois ont récemment mis en évidence un risque accru de lymphome chez les personnes tatouées. “Nous avons constaté que les individus tatoués présentaient un risque de lymphome malin global 21 % plus élevé que les individus non tatoués”, commentent les auteurs de l’étude.

Cependant, le lien de causalité entre l’encre de tatouage et le développement de lymphomes n’est pour l’instant pas prouvé.

Un besoin de réglementation

Compte tenu de ces découvertes, l’étude invite vivement à la mise en place de réglementations plus strictes concernant la composition chimique de l’encre de tatouage. Cela pourrait contribuer à atténuer certains risques potentiels pour la santé des individus tatoués.

On peut retenir, compte tenu des résultats de ce type de recherche, que la pratique du tatouage doit rester un acte mûrement réfléchi. L’intérêt pour l’art et la beauté ne devrait pas faire oublier l’importance de la santé et du bien-être.