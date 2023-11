Vertiges : Quelles maladies peuvent les déclencher ?

Beaucoup de personnes souffrent de vertiges, mais les raisons de ces instabilités ne sont pas toujours clairement comprises et peuvent prêter à confusion. Comment peut-on alors démystifier les causes de ces vertiges ?

Les crises vertigineuses peuvent être occasionnelles et bénignes. Néanmoins, certaines personnes en souffrent régulièrement. Ces déséquilibres sont le plus souvent dus à une anomalie de la fonction de l’équilibre, assurée par l’oreille interne. Cependant, ils peuvent aussi être le symptôme alarmant de certaines maladies. Parmi elles :

Dans d’autres cas, les vertiges peuvent survenir après un traumatisme crânien, une otite chronique, une tumeur, un AVC, ou même une sclérose en plaques.

L’avis de la rédaction

Les vertiges, bien que communs, ne doivent pas être pris à la légère. Ils peuvent être le signe de maladies graves nécessitant un traitement rapide. La connaissance des différentes causes et symptômes peut aider à une prise en charge plus efficace et rassurante.