Vision des couleurs, cette découverte éclaire le rouge et le vert

Trois acides aminés suffiraient à distinguer rouge et vert dans l’œil. Une avancée qui aide à comprendre certains troubles de la vision.

En bref Trois acides aminés distinguent rouge et vert

Le mécanisme tient à l’environnement électrostatique

Une piste pour comprendre le daltonisme

Voir le rouge ou le vert ne tiendrait qu’à trois minuscules variations dans une protéine de l’œil. À l’échelle du vivant, c’est presque rien. À l’échelle de notre perception, c’est énorme.

Des biochimistes du Nagoya Institute of Technology, au Japon, publient dans Science une étude qui décortique ce réglage très fin des cellules en cône de la rétine. Chez les primates, les pigments sensibles au rouge et au vert utilisent la même molécule de base, le 11-cis-rétinal. Ce qui change, ce sont de petites différences dans la structure de la protéine qui l’entoure.

Trois briques chimiques pour changer une couleur

Le résultat central tient en une ligne. Presque tout l’écart entre les pics d’absorption du rouge et du vert, environ 30 nanomètres, s’explique par trois acides aminés seulement, A180S, A285T et F277Y.

C’est précisément ce qui rend la découverte intéressante. Les chercheurs montrent que ces trois modifications ne changent pas surtout la forme physique du pigment. Elles modifient plutôt l’environnement électrostatique autour de la molécule sensible à la lumière. Et ce décalage suffit à faire varier les longueurs d’onde absorbées.

Comment les chercheurs ont regardé au cœur des cônes

Pour y arriver, l’équipe s’est appuyée sur le macaque crabier, Macaca fascicularis, un primate dont la vision trichromatique ressemble à celle de l’humain. Les scientifiques ont obtenu des images des pigments rouge et vert par cryo-microscopie électronique, puis construit des modèles numériques.

Ensuite, ils ont simulé des versions légèrement différentes de ces protéines afin de mesurer l’effet de chaque variation sur l’absorption de la lumière. Le travail combine aussi spectroscopie vibrationnelle et modélisation chimique quantique. Bref, une mécanique lourde, mais au service d’une question simple, pourquoi deux couleurs distinctes reposent sur des pigments si proches.

Pourquoi cela compte pour le daltonisme rouge-vert

Nous sommes des trichromates, avec trois types de cônes pour le bleu, le vert et le rouge. Cette étude aide à comprendre pourquoi la distinction rouge-vert peut être fragile.

Kota Katayama, du Nagoya Institute of Technology, explique que ces premières structures tridimensionnelles des pigments rouge et vert à l’état sombre pourraient, à long terme, aider à relier les variations génétiques aux différences de perception des couleurs et à certains troubles visuels. On reste sur une piste de compréhension, pas sur un traitement prêt demain matin.

Un indice en plus sur la récupération visuelle

L’équipe décrit aussi une ouverture inédite dans la structure du pigment des cônes. Elle pourrait faciliter le renouvellement rapide après stimulation lumineuse.

Ce point compte quand même. Il peut aider à expliquer pourquoi la vision des couleurs ne s’use pas après un moment passé dans une pièce très éclairée. Cette ouverture n’apparaît pas dans la rhodopsine, le pigment utilisé par les bâtonnets, les cellules qui servent à voir en faible lumière. Pour vous, concrètement, cela ne change rien aujourd’hui. Mais pour la recherche sur la vision, c’est une pièce de plus dans le puzzle.