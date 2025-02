Vous vous parlez avec vous-même ? Que révèle la science sur votre personnalité ?

Vous surprenez-vous souvent en train de vous parler à vous-même ? Découvrez ce que les recherches scientifiques révèlent sur votre type de personnalité à travers cette habitude.

Tl;dr Parler à soi-même améliore la clarté mentale et la résolution de problèmes.

La verbalisation aide à la mémorisation, à l’organisation et à la régulation émotionnelle.

L’auto-dialogue contribue à améliorer le bien-être cognitif et émotionnel.

Parler à soi-même : une pratique bénéfique

Il est courant de se parler à soi-même dans le cadre de nos activités quotidiennes, que ce soit en cuisinant ou en prenant une douche. Si cela peut paraître étrange, cette pratique présente des avantages significatifs. En effet, selon des recherches, la verbalisation des pensées améliore la clarté mentale et les compétences de résolution de problèmes en activant plusieurs régions du cerveau.

Des avantages cognitifs et émotionnels

Parler à haute voix favorise la mémorisation, l’organisation et la prise de décision en consolidant les informations et en hiérarchisant les tâches. De plus, l’auto-dialogue peut améliorer la régulation émotionnelle, réduisant l’anxiété et le stress en créant une distance avec les émotions écrasantes. Cela vous donne une perspective plus rationnelle, vous aidant à faire face aux défis avec une meilleure concentration. L’auto-dialogue est une pratique naturelle qui contribue à améliorer le bien-être cognitif et émotionnel.

Une aide précieuse pour la résolution de problèmes

La parole à haute voix améliore les capacités cognitives dans une large mesure, et la résolution de problèmes est l’aspect le plus directement affecté. Dans une expérience menée par le professeur Gary Lupyan de l’Université du Wisconsin-Madison, les personnes qui verbalisaient ce qu’elles recherchaient dans un ensemble de photos trouvaient l’objet plus rapidement.

La verbalisation, une stratégie de régulation émotionnelle et de contrôle du stress

Outre les avantages intellectuels, le dialogue interne est très important pour la gestion des émotions. Des chercheurs de l’Université du Michigan ont découvert que l’utilisation d’un auto-dialogue à la deuxième ou à la troisième personne, comme dire « Tu peux le faire! » ou « Tu es capable! », peut réduire l’anxiété et améliorer les performances dans des situations stressantes.

Parler à soi-même peut également aider lorsque les pensées négatives semblent accablantes. La thérapeute Gabrielle Morse affirme que verbaliser ses pensées aide à reprendre le contrôle de sa réflexion et à faire des jugements plus clairs. Parler à travers les pensées négatives aide à prévenir les cycles de rumination, qui contribuent souvent à l’anxiété et au stress.

Conclusion

Parler à soi-même n’est pas un comportement étrange. L’auto-dialogue est très normal et même bénéfique. Si vous l’utilisez pour renforcer vos capacités cognitives, gérer vos émotions ou vous détendre, alors ce type d’auto-dialogue est un excellent outil pour le bien-être mental et émotionnel. La prochaine fois que vous vous surprendrez à vous parler à vous-même, ne soyez pas honteux. Vous faites quelque chose qui est bon pour votre esprit et vos émotions.