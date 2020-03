Existe t’il un appareil orthopédique pour combattre la scoliose de l’adolescent ?

Les scientifiques affirment que l'utilisation de l'appareil orthopédique chez les adolescents souffrant de scoliose idiopathique peut réduire le risque que la maladie progresse au point où une intervention chirurgicale est nécessaire.

C’est un état dans lequel la colonne vertébrale se courbe anormalement vers la droite ou vers la gauche. Lorsqu’elle survient chez un enfant ou un adolescent, on parle de scoliose idiopathique de l’adolescent (SIA). On ne sait pas ce qui cause le trouble, mais les cas graves, s’ils ne sont pas traités, peuvent causer de la douleur et de l’incapacité, surtout si l’enfant est encore en pleine croissance. Selon les statistiques, la scoliose touche environ 6 millions de personnes de tous âges. Il n’existe aucun remède contre ce trouble, mais le traitement habituel pour les enfants et les adolescents dont la courbure de la colonne vertébrale se situe entre 25 et 40 degrés est le contreventement.

Toutefois, les chercheurs affirment que, bien qu’il s’agisse du traitement privilégié pour les EAE, les données relatives à leur impact n’ont pas été concluantes. Pour l’étude, les chercheurs voulaient comparer le risque de progression de la courbe chez les adolescents atteints de SIA qui portaient une attelle et ceux qui ne l’avaient pas. L’équipe de recherche a analysé 242 patients âgés de 10 à 15 ans, provenant de 25 établissements entre 2007 et 2011. On a recruté des patients qui présentaient un risque élevé d’aggravation continue de la courbe de leur colonne vertébrale, en fonction de leur âge, de leur immaturité squelettique et de la gravité de leur courbure. L’étude a d’abord débuté sous forme d’étude randomisée, disent les chercheurs, mais ils ont ensuite ajouté une “cohorte de préférences”. Ce qui signifie que les patients et leurs familles ont pu choisir leurs propres traitements. Sur les 242 patients inclus, 116 ont été assignés au hasard à l’orthodontie ou à l’observation, où ils n’ont reçu aucun traitement spécifique. Les 126 autres ont choisi entre l’entretoisement et l’observation. Les patients du groupe d’appareils orthodontiques devaient les porter 18 heures par jour. Les chercheurs ont défini le traitement comme infructueux lorsque la courbe d’un patient évolue à 50 degrés ou plus. C’est un moment où la chirurgie est habituellement recommandée. Si un enfant atteint une “maturité squelettique” avec une courbe vertébrale inférieure à 50 degrés, le traitement est considéré comme réussi.

L’entretoisement “réduit considérablement la progression de SIA”

Les chercheurs affirment qu’en janvier 2013, l’essai a été interrompu prématurément en raison du succès significatif de l’appareil orthopédique pour réduire le risque de progression de la courbe et la nécessité d’une chirurgie. Parmi les patients qui portaient un appareil, 72% ont été définis comme ayant reçu un traitement efficace. De plus, on a constaté que plus les patients portaient les appareils orthopédique pendant un nombre d’heures élevé, plus le taux de réussite était élevé. Le port d’un appareil orthopédique pendant plus de 13 heures par jour en moyenne était lié à un taux de réussite de 90 à 93%.

L’auteur principal de l’étude dit : “Cette étude présente d’importantes données probantes sur la question fondamentale à laquelle font face les familles et les cliniciens qui doivent faire face à un diagnostic d’EAE, s’atteler ou non à l’attelle. Aujourd’hui, nous pouvons affirmer en toute confiance que le port d’un appareil orthopédique permet d’éviter la nécessité d’une intervention chirurgicale.” Les chercheurs rapportent également que 48% des patients du groupe d’observation ont obtenu de bons résultats, ainsi que 41% des patients du groupe d’orthopédie qui portaient l’appareil peu souvent. Les auteurs de l’étude notent que, comme d’autres l’ont suggéré, les indications actuelles de l’appareil orthopédique peuvent être trop larges, ce qui entraîne un traitement inutile pour de nombreux patients. Ils ajoutent : “Il est important d’identifier les patients à haut risque de progression de la courbe cliniquement significative qui sont également les plus susceptibles de bénéficier d’un appareil orthopédique”. L’an dernier, une étude a montré comment les tiges de croissance contrôlées magnétiquement peuvent être efficaces dans le traitement de la scoliose chez les enfants.