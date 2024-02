4 signes d’alerte de la névralgie cervico-brachiale à ne pas ignorer

La névralgie cervico-brachiale, parfois qualifiée de "sciatique du cou", se caractérise par une douleur, d'intensité variable, qui, partant de la nuque, irradie tout le long du bras, pouvant même atteindre les doigts. Quelles en sont les causes possibles ?

La névralgie cervico-brachiale : un mal irradiant

Communément surnommée la «sciatique du cou», la névralgie cervico-brachiale est un mal qui se manifeste par une douleur unilatérale, de la nuque jusqu’au bras, et parfois même jusqu’aux doigts. Ce mal, plus ou moins intense, n’épargne aucun individu et affecte environ 15% de la population.

Une douleur électrique

La névralgie cervico-brachiale est caractérisée par une sensation de décharges électriques ou de brûlure. Cette douleur lancinante, généralement ressentie sur un seul côté du corps, trouve son origine dans le cou, se propage vers l’épaule et descend jusqu’au bras, voire jusqu’au bout des doigts.

Des troubles sensoriels et moteurs

Outre la douleur, cette affection peut également s’accompagner de troubles de la sensibilité, appelés paresthésies. Il n’est pas rare de ressentir un engourdissement ou des fourmillements dans le membre touché. Dans les cas les plus sévères, une faiblesse musculaire du membre supérieur peut se manifester, rendant difficile la réalisation de gestes simples mais précis, tels que boutonner une chemise.

Accompagnements et traitements

En présence de ces symptômes, il est recommandé de consulter un rhumatologue. Pour soulager les symptômes, des antidouleurs, des anti-inflammatoires et des séances de kinésithérapie sont généralement prescrits. Dans certains cas, le port d’un collier cervical s’avère nécessaire pour mettre au repos la colonne cervicale.