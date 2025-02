5 exercices de respiration efficaces pour diminuer l’hypertension artérielle

Cinq techniques de respiration efficaces pour diminuer naturellement votre tension artérielle élevée.

Tl;dr L’hypertension peut être gérée par des exercices de respiration.

Cinq techniques de respiration contribuent à la relaxation et à la réduction du stress.

Ces techniques favorisent une meilleure circulation sanguine et réduisent la tension artérielle.

L’hypertension, le « tueur silencieux »

L’hypertension est souvent qualifiée de « tueur silencieux » en raison de son absence de symptômes notables. Pourtant, si elle n’est pas contrôlée, elle peut entraîner de graves problèmes cardiaques. Une solution simple et efficace pour gérer l’hypertension est la pratique régulière d’exercices de respiration. Ces techniques permettent d’apaiser le système nerveux, de réduire le stress et d’améliorer la circulation sanguine, contribuant ainsi à la réduction naturelle de la tension artérielle. Voici cinq exercices de respiration faciles à mettre en œuvre.

Respiration profonde

La respiration profonde est l’une des méthodes les plus simples et les plus efficaces pour réduire votre tension artérielle. Elle active la réponse de relaxation de votre corps, ce qui peut contrebalancer les effets du stress sur votre système cardiovasculaire. En prenant des respirations lentes et profondes, vous pouvez détendre le système nerveux et favoriser un sentiment de calme.

Comment la pratiquer :

Asseyez-vous confortablement ou allongez-vous.

Inspirez profondément par le nez, en laissant votre abdomen se dilater.

Retenez votre respiration pendant quelques secondes.

Expirez lentement par la bouche, en vidant complètement vos poumons.

Répétez l’exercice pendant 5 à 10 minutes.

Respiration carrée (box breathing)

La respiration carrée, également connue sous le nom de box breathing, implique une inspiration, une rétention du souffle, une expiration, et une pause dans un rythme régulier, chaque phase durant le même laps de temps. Cette technique est idéale pour favoriser la relaxation et réduire la réponse de combat ou de fuite qui peut contribuer à l’élévation de la pression artérielle.

Comment la pratiquer :

Inspirez par le nez pendant 4 secondes.

Retenez votre souffle pendant 4 secondes.

Expirez par la bouche pendant 4 secondes.

Retenez de nouveau votre souffle pendant 4 secondes avant de commencer le cycle suivant.

Répétez l’exercice pendant 5 à 10 minutes.

Respiration 4-7-8

La technique de respiration 4-7-8 est un puissant exercice de relaxation qui peut aider à réduire le stress, à calmer l’esprit et à réguler la tension artérielle.

Comment la pratiquer :

Inspirez doucement par le nez pendant 4 secondes.

Retenez votre souffle pendant 7 secondes.

Expirez complètement par la bouche pendant 8 secondes.

Répétez ce cycle 4 à 5 fois.

Respiration par les lèvres pincées

La respiration par les lèvres pincées permet de ralentir votre rythme respiratoire et d’améliorer l’échange d’oxygène, ce qui peut être particulièrement utile pour les personnes souffrant d’hypertension et de difficultés respiratoires.

Comment la pratiquer :

Inspirez profondément par le nez pendant environ 2 secondes.

Pincez vos lèvres comme si vous alliez siffler.

Expirez lentement par les lèvres pincées pendant 4 à 6 secondes.

Répétez l’exercice pendant 5 à 10 minutes.

Respiration alternée par les narines (nadi shodhana)

La respiration alternée par les narines est une technique populaire du yoga qui consiste à respirer par une narine à la fois, l’autre étant fermée. Elle est connue pour équilibrer le système nerveux et calmer l’esprit, ce qui peut réduire le stress souvent associé à l’hypertension.

Comment la pratiquer :