Le régime ultime pour réduire la tension artérielle, approuvé par tous les médecins

Selon les professionnels de la santé, ces règles simples sont applicables à tous les patients. Et vous, êtes-vous prêt à les adopter ?

L’hypertension artérielle (HTA), maladie chronique touchant près de 30% de la population française, est une véritable problématique de santé publique. Avec 1.6 million de nouveaux patients chaque année, il est essentiel de ne pas l’ignorer. En effet, elle peut engendrer de graves complications, notamment des lésions cardiaques sévères telles que l’angine de poitrine ou l’infarctus du myocarde.

Le Congrès annuel de la Société Européenne de Cardiologie (ESC) de 2024, qui s’est déroulé à Londres, a mis en lumière l’importance de l’alimentation dans la lutte contre l’HTA. Pour les patients atteints d’hypertension, « l’alimentation joue un rôle crucial tant dans la gestion du contrôle de la tension que dans le bénéfice plus large sur la santé cardiovasculaire« , affirment les médecins présents. Ils préconisent une alimentation saine et équilibrée, basée sur quelques principes simples à suivre :

Ces règles alimentaires s’inscrivent dans le cadre du régime méditerranéen, reconnu par les professionnels de santé. Celui-ci se base sur une consommation de produits frais, locaux, de saison et peu transformés, tout en limitant les sucreries et les aliments transformés.

Enfin, pour une efficacité optimale, cette alimentation doit être couplée à une activité physique régulière. Les médecins recommandent a minima 150 minutes d’activité modérée par semaine ou, alternativement, 75 minutes d’activité intense réparties sur trois jours.

L’avis de la rédaction

Pour lutter contre l’HTA, il faut adopter une approche globale, conjuguant alimentation saine et activité physique. Ainsi, le régime méditerranéen, riche en produits frais et faible en sel et sucre, combiné à une activité physique régulière, semble être une réponse adaptée à cette problématique de santé publique. Les recommandations du Congrès de l’ESC 2024 nous rappellent que la prévention et le contrôle de l’HTA sont à la portée de tous, pour peu que l’on s’en donne les moyens.