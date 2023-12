5 signaux d’alerte du cancer du testicule à surveiller

Le cancer du testicule affecte principalement les hommes jeunes, de 15 à 35 ans, mais sa guérison est très probable lorsqu'il est détecté tôt. Connaissez-vous les signes d'alerte à surveiller ?

Tl;dr Le cancer du testicule affecte principalement les jeunes hommes de 15 à 35 ans.

Les signes d’alerte comprennent une masse dans la glande, des troubles de la fertilité et une sensation de lourdeur dans le scrotum.

Des douleurs abdominales et dorsales, de la fatigue et une perte de poids peuvent également être des symptômes.

Une élévation de la température du scrotum pourrait également être un signe du cancer du testicule.

Le cancer du testicule : une menace silencieuse chez les jeunes hommes

Le cancer du testicule, maladie insidieuse affectant principalement les hommes de 15 à 35 ans, peut être vaincu si diagnostiqué à temps. Il est donc crucial de connaître les signes d’alerte.

Le premier signe d’alerte : une masse dans la glande

La détection précoce est la clé. La palpation peut révéler une petite masse dure, souvent indolore, dans la glande. Si vous découvrez une telle anomalie, il est impératif de consulter un médecin pour un examen plus approfondi.

Des troubles de la fertilité : un indicateur possible

Ce cancer peut entraîner des troubles de la fertilité. Certains hommes découvrent leur maladie lors d’un bilan de fertilité suite à des difficultés à concevoir. Heureusement, dans la majorité des cas, la fertilité se rétablit après le traitement.

Sensation de lourdeur et maux de dos : des symptômes tardifs

Une sensation de lourdeur dans le scrotum et des douleurs dorsales peuvent également être des signes de cette maladie. Ces symptômes surviennent généralement à un stade plus avancé du cancer et peuvent s’accompagner d’une fatigue excessive et d’une perte de poids.

Une élévation de la température du scrotum : un signe à ne pas négliger

Une augmentation de la température dans la région du scrotum peut être un autre indicateur. Ce changement peut être dû à une inflammation ou à d’autres processus pathologiques. Il est conseillé de consulter un médecin pour un examen plus approfondi si une telle élévation de température est remarquée.