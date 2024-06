6 signes d’alerte de la névralgie d’Arnold à ne pas ignorer

La névralgie d’Arnold est bien plus qu’un simple mal de tête. C’est une condition médicale sérieuse qui, bien que souvent mal-diagnostiquée, peut être traitée efficacement si elle est correctement identifiée. Il est donc crucial de connaître et de pouvoir reconnaître ses symptômes. Ne laissez pas la douleur devenir votre quotidien. Consultez, parlez-en, soyez acteur de votre santé.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

La névralgie d’Arnold, ou névralgie occipitale, est une pathologie souvent méconnue, qui se manifeste par une douleur chronique à l’arrière de la tête et dans le haut du cou. Elle est généralement causée par une irritation ou une compression du nerf occipital. Cette condition, bien que courante, est souvent mal-diagnostiquée.

La névralgie d'Arnold, ou névralgie occipitale, est une affection provoquant une douleur persistante à l'arrière de la tête et dans la partie supérieure du cou, généralement due à une irritation ou une compression du nerf occipital. Quels sont les signes d'alerte de cette condition ?

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter