7 astuces neurologiques pour améliorer et accélérer votre travail

Optimiser sa productivité : les méthodes à adopter

Dans un monde où le rythme trépidant de la vie quotidienne peut facilement nous distraire de nos tâches, il est crucial de trouver des moyens d’optimiser notre productivité. Voici sept astuces cérébrales qui pourraient vous aider à travailler plus rapidement et plus efficacement.

La règle des 20 secondes

Pour commencer, essayez la règle des 20 secondes. Cette règle consiste à placer vos outils essentiels, tels que votre ordinateur portable, votre cahier ou votre agenda, à portée de main, de sorte qu’ils prennent moins de 20 secondes à atteindre. Une telle modification peut réduire considérablement la barrière à l’entrée d’une tâche, vous rendant plus susceptible de vous plonger directement dans le travail plutôt que de procrastiner.

Maîtriser les distractions

Lorsque les distractions surgissent, elles peuvent perturber votre concentration. Au lieu de les laisser s’installer, notez-les sur papier. Cette technique vous permet de « décharger » ces pensées distrayantes de votre esprit, libérant de l’espace mental pour vous permettre de vous recentrer sur la tâche à accomplir.

L’importance de la lumière bleue

Saviez-vous que la lumière bleue peut aider à stimuler la concentration ? Que ce soit en utilisant un éclairage bleuâtre ou en portant des lunettes teintées de bleu tout en travaillant sur un ordinateur portable ou de bureau, l’incorporation de la lumière bleue dans votre espace de travail peut améliorer la clarté mentale et augmenter la productivité.

D’autres astuces à essayer

Ensuite, essayez de mâcher du chewing-gum tout en travaillant. Des études suggèrent que cela améliore l’alerte, active le cerveau et vous aide à rester concentré sur la tâche en cours. De plus, prenez le défi de travailler intensément pendant 10 minutes. Ce petit engagement crée une dynamique qui rend plus facile la poursuite du travail au-delà de ces minutes initiales.

La méthode des deux tâches et les étirements simples

La méthode des deux tâches vous permet de travailler sur deux tâches liées simultanément, gardant votre cerveau engagé sans le submerger. Par exemple, si vous rédigez un rapport tout en recherchant des informations, alterner entre les deux peut maintenir l’intérêt et prévenir l’épuisement. Enfin, après de longues périodes de frappe ou d’écriture, prenez un moment pour étirer vos mains pendant 30 secondes.

Ces astuces s’intégreront sans effort dans votre routine quotidienne, facilitant plus que jamais le maintien de votre concentration. Alors, pourquoi attendre ? Commencez à mettre en œuvre ces astuces cérébrales aujourd’hui et avec un peu d’effort et la bonne mentalité, vous serez étonné de voir à quelle vitesse vous pouvez terminer votre travail plus rapidement et mieux !