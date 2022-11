Abîmée, une poêle anti-adhésive libère de grosses quantités de particules plastiques

Une seule égratignure permet la libération de plus de 9 000 de ces particules nocives pour la santé.

Oui, l’arrivée du Téflon dans nos cuisines a révolutionné notre façon de préparer nos plats préférés. Mais ses propriétés anti-adhésives n’ont pas que des avantages.

Au-delà d’avantages pratiques qui se réduisent avec l’usure, ces poêles en téflon quand ils s’abîment constituent un réel danger pour la santé en libérant des milliers de particules de plastique.

Ainsi, une étude menée par des scientifiques de l’Université de Newcastle (Australie) révèle que pas moins de 9 100 infimes particules de plastique sont relâchées quand un ustensile recouverte de Téflon est égratignée. Des particules qui s’infiltrent dans nos aliments.

Une étude alarmante

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont mené plusieurs expériences par le biais de différentes techniques (algorithmes et spectroscopie permettant de plonger au coeur de la structure moléculaire).

En 30 secondes de cuisson environ, un ustensile très abîmé peut libérer jusqu’à 2,3 millions de particules de plastique directement dans la nourriture. Et même quand le revêtement anti-adhésif n’est que quelque peu égratigné, ce sont en moyenne 9 100 particules qui sont libérées pendant la cuisson.

“Un problème de santé”

Le Docteur Cheng Fang, co-auteur de l’étude et chercheur à l’université de Newcastle, résume pourquoi la libération de per et polyfluoroalkylées (PFAS) est préoccupante :

Étant donné que les PFAS sont très préoccupants, la présence de ces microparticules de téflon dans nos aliments pourrait constituer un problème de santé et doit donc être étudiée, car nous ne savons pas grand-chose sur ces nouveaux contaminants.

Ustensiles en Téflon : Que faire ?

Youhong Tang, ingénieur matériaux de l’Université Flinders et qui a aussi participé à cette étude, alerte :

Il est primordial d’être rigoureux quant à la sélection et l’utilisation des ustensiles de cuisine pour prévenir la contamination des aliments.

Et il ajoute :

Des recherches supplémentaires sont cependant nécessaires pour évaluer les risques des microplastiques et des nanoplastiques en téflon.

Sans attendre les résultats d’études ultérieures, vous pouvez déjà éviter d’utiliser tout objet tranchant qui viendrait dégrader le revêtement anti-adhésifs de vos ustensiles.