Alcool, même modéré : une vaste étude relance l’alerte cancer

Une grande revue d’études associe même moins d’un verre par jour à plusieurs cancers. Pour d’autres maladies, le tableau reste plus nuancé.

En bref Moins d’un verre par jour n’est pas neutre

Le risque de cancer augmente sur 10 cancers

Pour d’autres maladies, les preuves sont mélangées

Quand une équipe épluche 843 études publiées sur soixante ans, on ne parle plus d’un signal isolé. La nouvelle synthèse menée par l’Université de Washington, et publiée dans Nature Health, s’est penchée sur 20 problèmes de santé liés à l’alcool. Ce qui ressort le plus nettement, c’est le cancer.

843 études passées au crible, et un signal net sur le cancer

Les chercheurs ont passé en revue des travaux publiés entre 1963 et 2023, puis classé la solidité des liens observés sur une échelle de 0 à 5 étoiles. Sur les 10 cancers étudiés, tous montrent une hausse de risque associée à l’alcool. Et pas seulement chez les gros buveurs.

Même une consommation faible, moins d’un verre par jour, était associée à un risque plus élevé pour plusieurs cancers, notamment du sein, du foie, du côlon-rectum, de l’œsophage, du pancréas, du pharynx et de la prostate. Chez Emmanuela Gakidou, économiste de la santé à l’Université de Washington, le message est limpide : « Pour le cancer, les preuves sont cohérentes et sans ambiguïté : le risque augmente à n’importe quel niveau de consommation d’alcool. »

Pour d’autres maladies, les résultats ne vont pas tous dans le même sens

Là, le tableau change. Une forte consommation d’alcool était liée à un risque accru dans les 20 issues de santé analysées, y compris les infections respiratoires, les maladies cardiaques, le diabète de type 2 ou la maladie d’Alzheimer.

Mais à faible ou modérée dose, certaines associations étaient plus incertaines, avec parfois un risque plus bas observé pour le diabète de type 2 ou certaines démences. Les auteurs insistent sur ce point : ce n’est pas une preuve que boire protège. Simplement, les données sont mixtes sur ces sujets, et le signal devient moins favorable, puis s’inverse, quand la consommation augmente.

Ce que l’étude ne permet pas de trancher complètement

Il faut garder la tête froide. Les habitudes de consommation étaient déclarées par les participants eux-mêmes, ce qui introduit une marge d’erreur. Et toutes les études n’intégraient pas de la même manière d’autres facteurs qui comptent, comme le tabac ou l’alimentation.

Bon, ça ne vide pas la revue de sa valeur. D’autant que les auteurs décrivent leur méthode comme plutôt conservatrice, ce qui veut dire, en gros, qu’elle pourrait sous-estimer certains effets nocifs plutôt que les exagérer.

Pourquoi cela compte pour les messages de santé publique

Le point pratique est là. Les chercheurs estiment que les messages de santé publique devraient mieux refléter ces risques, et que les recommandations de consommation méritent d’être réexaminées. Pas pour fixer une règle identique partout, justement.

Leur conclusion est plus fine : les risques ne pèsent pas de la même façon selon l’âge, les régions ou le poids de certaines maladies dans une population. Autrement dit, pas de seuil universel qui maximiserait la santé pour tout le monde. Pour vous, cela change surtout une chose : l’idée du petit verre quotidien sans conséquence prend encore un coup.