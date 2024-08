Alerte fibromyalgie : Reconnaître les signes cruciaux

La fibromyalgie, maladie souvent ardue à identifier, provoque simultanément des douleurs corporelles et des perturbations psychologiques. Quels sont donc les signes qui devraient vous mettre en garde ?

Tl;dr La fibromyalgie, maladie complexe à diagnostiquer, provoque douleurs physiques et troubles psychologiques.

Elle se manifeste par des douleurs musculaires et articulaires répandues dans tout le corps.

La fatigue chronique et les troubles digestifs font partie des symptômes principaux.

La maladie perturbe également le sommeil et peut entraîner des difficultés psychologiques.

Une maladie insaisissable

La fibromyalgie, souvent difficile à appréhender, se manifeste par une combinaison déroutante de symptômes physiques et psychologiques. Cette maladie, dont le diagnostic complexe défie souvent la médecine, éveille une prise de conscience cruciale sur la nécessité de pouvoir la reconnaître.

Des douleurs omniprésentes

La fibromyalgie est principalement caractérisée par des douleurs musculaires, articulaires et tendineuses généralisées. Ceux qui en souffrent rapportent couramment avoir « mal partout », les zones les plus affectées étant la nuque, les épaules, les omoplates, le bas du dos et les hanches.

Fatigue chronique et troubles digestifs

Cette maladie, qui touche plus fréquemment les femmes entre 30 et 55 ans, peut également entraîner une fatigue permanente, persistant malgré le repos. Elle se manifeste de manière plus intense le matin et dès le moindre effort. Par ailleurs, elle peut provoquer des troubles digestifs, tels que des douleurs abdominales, des ballonnements, des brûlures d’estomac, ou encore des épisodes de diarrhée ou de constipation.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Un sommeil perturbé et des troubles psychologiques

La fibromyalgie s’accompagne aussi d’un sommeil fragmenté et non réparateur, engendrant des difficultés d’endormissement et de multiples réveils nocturnes. De plus, elle peut causer un état confusionnel, se caractérisant par des troubles de la mémoire, de l’élocution ou de la concentration, qui peuvent conduire à l’isolement social. Des troubles de l’humeur, de l’anxiété et une dépression peuvent également survenir.