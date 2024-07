Alerte produit : les gourdes « Paris 2024 » pour enfants rappelées pour excès de Bisphénol A

Un modèle de gourdes pour enfants arborant l'inscription "Paris 2024" a été rappelé par les autorités à cause d'un risque sanitaire lié à une concentration excessive de Bisphénol A. Quelles seront les mesures prises pour éviter de tels incidents à l'avenir ?

Alerte pour les parents qui ont acheté une gourde pour leurs enfants portant la mention « Paris 2024 ». Les autorités ont en effet lancé un rappel de ce modèle en raison d’un risque pour la santé. Ces gourdes, vendues au prix de 12 euros sur le site officiel des Jeux Olympiques, contiennent un dépassement des seuils de sécurité de Bisphénol A.

Ce rappel concerne spécifiquement les gourdes de la marque Vilac. Selon le site gouvernemental Rappel Conso, la « teneur en Bisphénol A (BPA) ne respecte pas la réglementation MCDA » (matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires). Le Bisphénol A, interdit en France depuis 2015, est un perturbateur endocrinien. Il est soupçonné d’être lié à de multiples troubles et maladies comme le cancer du sein, l’infertilité, etc.

Les gourdes incriminées sont de couleur blanche, avec des bouchons beiges, bleus ou rouges, arborant les anneaux olympiques, la mascotte des Jeux ou encore la flamme olympique. Elles ont été commercialisées de fin août 2023 au 3 juin 2024 dans toute la France. Les autorités recommandent de les rapporter sur le lieu d’achat.

Dans un contexte où la santé des enfants est de plus en plus menacée par diverses sources de pollution, cette affaire rappelle l’importance d’une régulation stricte des matériaux en contact avec les denrées alimentaires. Il est essentiel de rester vigilant et informé pour protéger nos enfants.