Allergies : attention aux traitements sans ordonnance, alerte “60 Millions de consommateurs”

Le magazine de défense des consommateurs met en garde contre certains compléments alimentaires ou médicaments disponibles en libre-service en pharmacie.

Avec les beaux jours viennent immanquablement certaines allergies au pollen. Pour contrer ces rhinites et autres désagréments, nous pouvons être tentés de nous tourner vers des solutions disponibles en pharmacie, sans passer par l’étape du médecin traitant.

Mais, alerte le magazine 60 Millions de consommateurs, des dérives commerciales accompagnent souvent ces traitements, qu’il s’agisse de tarifs démesurés et/ou d’inefficacité.

Ainsi, 22 de ces produits délivrés sans prescription médicale, les plus vendus, ont été comparés. Les auteurs de l’enquête observent d’abord “une offre pléthorique pour contrer le rhume des foins”, autrement dit les rhinites ou conjonctivites.

Leur efficacité a été jaugée, tout comme les risques et contre-indications. En outre, qualité de l’étiquetage et des informations délivrées ont été décryptées.

Que concluent les auteurs ? Qu’il faut se méfier des produits dont l’efficacité n’est pas réellement prouvée, en particulier en ce qui concerne les compléments alimentaires.

En effet, “les compléments alimentaires ne nécessitent qu’une simple déclaration auprès de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)”, rappellent-ils.

Le magazine alerte aussi sur les traitements à base d’huiles essentielles, car déconseillés aux femmes enceintes ils sont aussi à éviter en cas d’allergies aux parfums.

Mais alors, qu’est-ce qui est encore efficace ? Le magazine rappelle:

Les produits à prise orale les plus vendus sont des médicaments antihistaminiques (…) Ce sont ceux dont le niveau de preuves d’efficacité est le plus important. Ils sont d’autant plus efficaces qu’ils sont initiés tôt, avant l’apparition des premiers symptômes,…