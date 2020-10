Alzheimer : une thérapie par le voyage crée par une société française

L’innovation dans le secteur médical ne cesse d’évoluer. Une nouvelle thérapie vient d’ailleurs d’être développée par une société française.

En 2015, la maladie d’Alzheimer touchés 900 000 personnes en France, soit 225 000 nouveaux par rapport à l’année précédente. La Fondation Recherche Alzheimer estime que 3 millions de personnes seraient concernés (malades et prochains aidants) par cette maladie en 2020. Cette maladie neurodégénérative touchant principalement les personnes âgées représente un cout important pour les malades et sa famille. Des solutions de thérapies sont ainsi mises en place afin de réduire les traitements. Voici l’une de ses solutions made in France : Grand-Via.

Apaiser les personnes atteintes d’Alzheimer en voyageant

Développé dans le nord de la France à Amiens par l’entreprise Sigo, une entreprise d’innovations ludiques dans le secteur de la santé, Grand-Via est une solution thérapeutique de la maladie d’Alzheimer par le voyage.

Concept venant directement de nos confrères italiens, le créateur de Sigo déclare que « Le fait de faire un voyage apaise les personnes âgées qui souffrent de troubles du comportement ». Pour ce faire, l’entreprise a créé un simulateur de voyage ressemblant comme deux gouttes d’eau à un wagon de train. Quatre personnes peuvent prendre place à l’intérieur et partir en voyage grâce à des écrans de télévision simulant un trajet de train. Une séance permet notamment de réduire les troubles du comportement comme l’agressivité, le mutisme, l’anxiété…

Ce jeudi, la start-up a reçu lors du salon des entreprises CCI Business Event se déroulant à Mégacité Amiens le prix du jury. L’entreprise a d’ailleurs fait part de son désir d’implémenter la solution dans de nouvelles Ehpad « On cherche des mécènes tout comme l’Ehpad de Villers-Bretonneux très intéressé par le wagon. ». Le prix de cette solution est deux fois moins cher que le concept lancé en Italie au prix de 40 000 € hors-taxe.