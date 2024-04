Les troubles neurologiques sont désormais le premier facteur d’invalidité dans le monde

Selon une enquête du Lancet Neurology datée du 15 mars, les pathologies nerveuses sont désormais la cause principale des problèmes de santé à l'échelle mondiale. Face à une telle prévalence, l'OMS recommande des mesures de santé publique. Quelles actions pourraient être mises en place ?

Tl;dr Les affections neurologiques sont les principales causes de mauvaise santé.

Elles ont provoqué 11,1 millions de morts en 2021.

43 % de la population mondiale est touchée par une affection neurologique.

L’accident vasculaire cérébral est la pire affection neurologique.

Les affections neurologiques : un fléau en expansion

Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les maladies cardiovasculaires qui détiennent la triste première place des causes de mauvaise santé mondiale, mais bien les affections neurologiques. Selon une récente étude, elles auraient causé “11,1 millions de décès en 2021”.

Une croissance alarmante

Au fil des trois dernières décennies, le nombre d’individus souffrant de troubles du système nerveux a connu une augmentation spectaculaire. Une étude parue dans The Lancet Neurology nous apprend que ces maladies touchaient en 2021 près de “43 % de la population mondiale”, soit environ 3,4 milliards de personnes.

Un fardeau pour la santé mondiale

Par le biais des années de vie ajustées sur l’incapacité (DALY), les chercheurs ont constaté que les années de vie en bonne santé perdues ont augmenté de 18% depuis 1990.

Cela concerne “37 affections neurologiques dans plus de 200 pays”. Ces maladies regroupent un vaste ensemble allant des accidents vasculaires cérébraux à la maladie d’Alzheimer, en passant par la migraine et les troubles du spectre autistique.

L’AVC, le fléau méconnu

Parmi toutes les maladies étudiées, c’est incontestablement l’accident vasculaire cérébral qui se révèle être la pire affection neurologique, avec “160 millions d’années de vie en bonne santé perdues”.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) confirme ces résultats alarmants. L’OMS mentionne que l’augmentation constatée peut être attribuée à de multiples facteurs tels que le vieillissement de la population, une exposition accrue aux risques environnementaux et des modes de vie de plus en plus sédentaires.