Améliorer la santé mentale des jeunes mamans : 5 changements d’alimentation et de mode de vie

Prendre soin de la santé mentale des nouvelles mamans

L’arrivée d’un nouveau-né peut bouleverser la vie d’une femme de manière significative. La montagne russe émotionnelle qui suit l’accouchement peut avoir un impact profond sur la santé mentale des nouvelles mères. Heureusement, des changements positifs dans l’alimentation et le mode de vie peuvent aider à réguler l’anxiété et la dépression.

Une alimentation saine pour une meilleure santé mentale

D’après Eshanka Wahi, nutritionniste culinaire basée à Dubai et Delhi, il existe plusieurs recommandations alimentaires qui peuvent contribuer à l’amélioration du bien-être émotionnel. Parmi ces recommandations, on retrouve la consommation d’aliments riches en nutriments comme les acides gras oméga-3, présents dans les noix, les graines de lin, le saumon et les sardines. Ils sont bénéfiques pour la fonction neurologique et la régulation des émotions. Les aliments entiers, comme les fruits et les légumes, aident à maintenir une glycémie stable et une santé mentale équilibrée.

Adopter de bonnes habitudes de vie

Au-delà de l’alimentation, le mode de vie joue également un rôle essentiel dans le maintien de la santé mentale. Il est donc recommandé d’améliorer la santé de l’intestin en incluant des aliments fermentés riches en probiotiques dans l’alimentation. Les aliments prébiotiques, comme les avoines et les bananes, peuvent aider à atténuer le stress et l’anxiété. L’élimination des aliments transformés peut également contribuer à une meilleure santé digestive et à des émotions plus stables.

Prendre le temps pour soi

Enfin, il est important d’établir une routine de sommeil consistante et de se ménager du temps pour des activités de loisirs. Les tâches quotidiennes peuvent être divisées en segments plus gérables pour éviter de se sentir débordé. Il est également crucial de pratiquer l’auto-compassion et de se rappeler qu’il est normal d’éprouver des hauts et des bas.

Les techniques holistiques peuvent aider à gérer les changements post-partum. Cependant, il est essentiel de consulter un professionnel de la santé avant de faire des changements drastiques pendant cette période.