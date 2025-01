Amibes mangeuses de cerveau : un véritable cauchemar à connaître

Les amibes mangeuses de cerveau : une véritable horreur de la vie réelle dont nous devrions tous être informés.

Tl;dr La baignade en eau douce peut présenter un danger caché, l’amibe mangeuse de cerveau.

Cette amibe, appelée Naegleria fowleri, cause une infection mortelle rare.

Elle peut être évitée en nageant dans des eaux correctement chlorées ou salées.

Le danger caché des baignades en eau douce

La joie des baignades estivales peut être entachée par un risque peu connu : une infection potentiellement mortelle causée par une amibe microscopique, connue sous le nom d’ « amibe mangeuse de cerveau ». Bien que rare, cette menace est réelle et concerne principalement les eaux douces non salées et non chlorées.

Naegleria fowleri : l’amibe mangeuse de cerveau

Identifiée pour la première fois en Australie du Sud dans les années 1960, cette amibe porte le nom scientifique de Naegleria fowleri. Elle est à l’origine d’une infection souvent incurable appelée méningo-encéphalite amibienne primitive, qui a causé des centaines de décès dans plusieurs pays. Les jeunes garçons sont les plus touchés, l’âge moyen des infections étant de 12 ans.

N. fowleri est une créature microscopique unicellulaire qui prospère dans les eaux douces et le sol, particulièrement dans les eaux à températures chaudes, de 25°C à 40°C. Cette amibe ne survit pas dans l’eau salée ou correctement désinfectée au chlore, comme l’eau municipale chlorée, qui est sûre pour tous usages, y compris la baignade et la douche.

Les risques d’infection et les précautions à prendre

L’infection par N. fowleri est extrêmement rare, mais mortelle. L’amibe ne peut infecter le cerveau qu’en passant par le nez et les voies nasales. Les symptômes initiaux de l’infection comprennent des maux de tête, des nausées, des vomissements, de la fièvre et une raideur de la nuque. Si on suspecte une exposition à l’amibe, une attention médicale urgente est nécessaire.

Il est important de prendre des précautions lors de la baignade en eau douce. Éviter de submerger la tête sous l’eau et d’inhaler de l’eau par le nez peut prévenir l’infection. Dans les piscines d’eau douce, il faut s’assurer que l’eau est bien entretenue et correctement chlorée pour empêcher la survie de l’amibe.