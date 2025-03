Antécédents familiaux d’hypertension ? Adoptez ces changements de mode de vie à la trentaine

Si vous êtes dans la trentaine et que l'hypertension artérielle sévit dans votre famille ? Voici les modifications à apporter à votre mode de vie pour rester en bonne santé.

Tl;dr Réduire le sel, notamment caché dans la nourriture transformée.

Adopter un régime alimentaire sain pour le cœur et faire de l’exercice régulièrement.

Gérer le stress et surveiller son poids pour prévenir l’hypertension.

Prenez les rênes de votre santé dans la trentaine

Vous voilà dans la trentaine et l’hypertension, un problème de santé familier, commence à vous inquiéter. Peut-être que vos parents ou grands-parents en souffrent, et vous vous demandez : suis-je le prochain sur la liste ? Bien que les facteurs génétiques puissent jouer un rôle, il existe une multitude de petites modifications dans votre mode de vie qui peuvent faire une grande différence.

Chassez le sel caché

Il est bien connu que la consommation excessive de sel n’est pas bénéfique pour la tension artérielle. Le vrai défi ? Il ne s’agit pas seulement de réduire l’utilisation de votre salière. Le sel est souvent dissimulé dans les aliments transformés et emballés. Évitez les en-cas emballés, les plats surgelés, les soupes en conserve et les nouilles instantanées. Optez pour des aliments contenant moins de 140 mg de sodium par portion. Les herbes fraîches, le citron, l’ail et le poivre noir ajoutent un goût savoureux sans surcharger en sel.

Adoptez une alimentation bénéfique pour le cœur

Vous craignez que suivre un régime alimentaire favorable au cœur soit difficile ? Le régime DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) est largement recommandé pour contrôler la tension artérielle. Privilégiez les fruits et légumes, remplacez le riz blanc par du riz brun, les pâtes ordinaires par des pâtes complètes. Optez pour l’huile d’olive, les noix, les avocats plutôt que le beurre et les aliments frits. Limiter la consommation d’alcool, les sodas, les bonbons et même les jus de fruits avec du sucre ajouté peut aider à réguler la tension artérielle.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Apprenez à aimer l’exercice

L’exercice est l’un des meilleurs moyens de réduire naturellement la tension artérielle. Pas besoin de devenir un mordu de la salle de sport. Visez 150 minutes d’exercice modéré par semaine, comme la marche rapide, la natation ou la danse, ou 75 minutes d’exercice intense. Si vous n’êtes pas fan de l’entraînement, prenez les escaliers au lieu de l’ascenseur, marchez en parlant au téléphone, dansez en cuisinant ou en nettoyant.

Gérez le stress

Le stress chronique peut faire grimper votre tension artérielle. Si vous êtes constamment en mode « combat ou fuite », il est temps de changer cela. Essayez la méthode de respiration profonde, méditez pendant 5 minutes chaque jour, dormez bien pendant au moins 7 à 9 heures pour un cœur en bonne santé.

Surveillez votre poids

Porter un poids supplémentaire, surtout autour de votre ventre, augmente votre risque d’hypertension. Mangez jusqu’à ce que vous soyez rassasié, pas gavé. Ne confondez pas la déshydratation avec la faim. Mangez plus de fibres pour rester rassasié plus longtemps et soutenir la digestion.

La trentaine est le moment idéal pour prendre en main votre santé. Certes, des antécédents familiaux d’hypertension augmentent votre risque, mais vous n’êtes pas condamné à suivre le même chemin. Rappelez-vous que l’important, ce n’est pas la perfection, c’est le progrès. Commencez par un ou deux changements, construisez à partir de là, et profitez d’une vie plus saine et plus heureuse. Votre cœur (et votre futur vous) vous en remerciera !