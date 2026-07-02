Après un polype, le microbiote intestinal reste perturbé longtemps

Une étude de Harvard relie l’ablation d’un adénome à des traces durables dans le microbiote, plus de dix ans après, avec un risque colorectal encore élevé.

En bref Des traces microbiennes persistent plus de dix ans

Le risque colorectal pourrait rester plus élevé

L’étude montre une association, pas une cause

Plus de dix ans. C’est le temps pendant lequel le microbiote intestinal peut garder la marque d’un adénome retiré, selon une équipe de Harvard School of Public Health. Et ce n’est pas un détail, puisque ce profil ressemble en partie à celui observé dans des cas de cancer colorectal.

Plus de dix ans après, le signal est encore là

Le travail, publié dans Cell Host et Microbe, part d’une question très simple. Quand on enlève un polype bénin avant qu’il ne dégénère, est-ce que l’intestin revient vraiment à un état de faible risque ? D’après Mingyang Song, la réponse est non. L’épidémiologiste explique même que l’étude montre, pour la première fois, que des altérations microbiennes et métaboliques restent détectables très longtemps après l’ablation.

Résultat, retirer un adénome ne remettrait pas automatiquement l’intestin à zéro.

Pourquoi le retrait d’un adénome ne suffirait pas

Le contexte compte. Le cancer colorectal est la deuxième cause de décès par cancer dans le monde, et la coloscopie sert justement à repérer des excroissances bénignes, les adénomes, avant qu’elles ne deviennent dangereuses. En pratique, on les enlève par précaution.

Mais les patients concernés gardent souvent un risque plus élevé que ceux qui n’ont jamais eu d’adénome. C’est ce paradoxe que l’étude tente d’éclairer. En gros, le polype serait peut-être le symptôme visible d’un terrain biologique plus profond, qui, lui, persiste après l’intervention.

Ce que les chercheurs ont réellement comparé

L’équipe a analysé les métagénomes fécaux de 354 femmes ayant eu un adénome retiré environ 12 ans plus tôt. En face, 354 personnes sans antécédent d’adénome, appariées sur l’âge et plusieurs autres facteurs.

Les profils génomiques du microbiote ont ensuite été confrontés à 14 études indépendantes cas-témoins sur le cancer colorectal. Les chercheurs ont repéré des différences significatives pour 31 microbes. Et les patientes opérées présentaient un microbiote qui ressemblait partiellement à celui associé aux cas de cancer colorectal.

Autrement dit, ces différences ne semblent pas avoir été simplement « coupées » avec le polype.

Un lien plausible, pas encore une preuve de cause

Ana Nogal, première autrice de l’étude, estime que la persistance de ces signatures microbiennes et métaboliques suggère que le microbiote pourrait participer au maintien du risque. Elle ajoute que l’alimentation et le mode de vie étaient étroitement liés à ces microbes, ce qui ouvre une piste sur l’environnement intestinal des personnes les plus exposées.

Il faut quand même garder la bonne prudence. Cette étude montre une association, pas une causalité. Elle ne prouve pas que le microbiote cause directement le cancer. Mais elle apporte une explication crédible à une question ancienne, pourquoi le risque ne disparaît pas toujours après l’ablation d’un adénome. Pour vous, ce que ça change est surtout là, le suivi ne repose peut-être pas seulement sur le geste médical, mais aussi sur le terrain biologique qui reste derrière.