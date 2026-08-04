Asthme et allergies, ces bactéries de ferme intriguent la science

Une étude relie neuf bactéries présentes autour des vaches à une moindre fréquence d’asthme et d’allergies chez des enfants ruraux allemands.

En bref Neuf bactéries liées à l’effet ferme

Moins d’asthme chez les enfants exposés

Un mécanisme immunitaire se précise

Neuf espèces de bactéries, retrouvées autour des vaches, sont désormais associées à une protection naturelle contre l’asthme et certaines allergies chez des enfants ruraux. C’est le cœur d’une étude publiée dans NEJM Evidence, qui donne enfin de la matière concrète à ce qu’on appelle l’effet ferme.

Neuf bactéries qui resserrent l’explication

Depuis des années, les chercheurs observent que les enfants élevés à la ferme développent moins souvent asthme, rhume des foins ou eczéma atopique que d’autres. Markus Ege, de LMU University Hospital et de l’Institute of Asthma and Allergy Prevention à Helmholtz Munich, rappelait déjà que les enfants grandissant dans cet environnement, exposés à davantage de microbes, ont ce problème bien moins souvent.

La nouveauté, c’est que l’équipe ne s’arrête plus à une association large. Elle isole neuf espèces bactériennes précises. Giulia Pagani, bioinformaticienne à Helmholtz Munich, cite notamment Romboutsia timonensis et Glutamicibacter arilaitensis. Selon ses travaux, ces bactéries à Gram positif expliquent ensemble les deux tiers de l’effet protecteur observé pour l’asthme, et la moitié de celui vu pour le rhume des foins et l’eczéma atopique.

Ce que les chercheurs ont trouvé dans la poussière

Les données viennent de la vie quotidienne, pas d’un laboratoire stérile. Les chercheurs ont analysé la poussière de matelas de 1 018 écoliers ruraux du sud de l’Allemagne, ainsi que l’air des étables de 47 enfants vivant à la ferme.

Résultat, les neuf bactéries liées à l’effet ferme représentaient 6 % de l’abondance relative des microbes dans la poussière des matelas, contre 25 % dans les prélèvements des étables. L’écart parle de lui-même. Les enfants exposés à ces microbes, surtout ceux vivant à la ferme, développaient moins souvent un asthme pendant l’enfance.

Une piste biologique crédible, mais pas encore une preuve

Le scénario avancé est assez simple à suivre. Ces microbes viendraient de l’intestin des vaches, passeraient dans les déjections, puis dans l’air des étables. Les enfants les inhaleraient, avant d’en ramener aussi chez eux, comme le suggère leur présence dans les matelas.

Et ce détail compte, parce que ces bactéries produisent des métabolites capables d’activer un récepteur appelé AhR. Une activation modérée semble bénéfique, alors qu’une activation trop forte serait délétère. Quand AhR s’active à un niveau mesuré, il déclenche une réponse anti-inflammatoire qui pourrait freiner l’apparition de l’asthme et des allergies.

Pourquoi ce résultat compte au-delà des fermes

Il faut garder la tête froide. Markus Ege le dit lui-même dans l’étude, les travaux antérieurs montraient surtout des corrélations, et celle-ci, même plus solide, reste une étude observationnelle. Elle ne prouve donc pas la causalité au sens strict, ni tous les mécanismes fins.

Mais la chaîne devient nettement plus lisible, de la vache aux bactéries, de l’air à l’enfant, puis au système immunitaire. Pour vous, l’enjeu est là: mieux comprendre pourquoi certaines expositions environnementales protègent pourrait, à terme, aider à concevoir des stratégies de prévention mieux tolérées contre quelques-unes des maladies chroniques les plus fréquentes chez l’enfant.