Augmentation alarmante des intoxications au tabac et à la nicotine chez les jeunes

Selon un rapport de l'Anses publié ce jeudi 30 septembre, on observe une augmentation des cas d'intoxications à la nicotine et au tabac chez les jeunes. Quelles en sont les causes potentielles ?

Tl;dr Augmentation des intoxications à la nicotine chez les jeunes selon l’Anses.

Produits à base de tabac et de nicotine diversifiés, avec risques accrus d’intoxication.

Sachets de nicotine et snus populaires chez les jeunes, mais non réglementés.

Urgence de prévention et de sensibilisation pour protéger les enfants des addictions.

La nicotine : une menace croissante pour les jeunes

Un constat alarmant est dressé par l’Anses dans un rapport publié ce jeudi 30 septembre. Les jeunes sont de plus en plus victimes d’intoxications dues à la consommation de nicotine et de tabac. La diversification des produits à base de ces substances accentue cette tendance préoccupante.

Une diversité de produits qui expose davantage aux risques

Les produits à base de tabac et de nicotine ont évolué et se sont multipliés ces dernières années : cigarettes, tabacs à chauffer, sachets de nicotine, billes aromatiques, tabacs à mâcher et snus. Chacun d’eux offre des formes, des goûts et des expériences différentes, attirant ainsi un public plus jeune. L’Anses a enregistré une hausse inquiétante des intoxications entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022.

Sachets de nicotine et snus : des produits à la mode mais non réglementés

Les sachets de nicotine et les snus sont particulièrement populaires auprès des jeunes, qui partagent leurs expériences sur les réseaux sociaux. Le rapport de l’Anses alerte sur le fait que ces produits, récents sur le marché, ne font pas l’objet d’une réglementation particulière. «Il est indispensable de mettre en place un cadre réglementaire pour ces produits qui n’ont pour le moment aucun statut clair et qui ne bénéficient d’aucun contrôle», affirme Cécilia Solal, coordinatrice de l’étude à l’Anses.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Un risque d’intoxication dès le plus jeune âge

L’ingestion accidentelle de tabac à mâcher, de tabac à chauffer et de billes aromatiques est également un phénomène alarmant. Les centres antipoison révèlent que dans 75% des cas, ces produits sont ingérés par des enfants de 3 ans qui les confondent avec des bonbons. Le rapport souligne l’urgence de mettre en place de nouveaux moyens de prévention et de sensibilisation pour protéger les enfants des risques d’addictions.