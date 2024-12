Augmentation inquiétante des hospitalisations pédiatriques liées à la cigarette électronique

L'augmentation alarmante du nombre d'enfants hospitalisés en lien avec le vapotage suscite de vives inquiétudes.

Jamais auparavant nous n’avions enregistré autant d’hospitalisations d’individus mineurs dues au vapotage, d’après les archives du NHS. Cette année, entre avril et octobre, 31 mineurs ont été admis dans les hôpitaux anglais pour des problèmes liés au vapotage, un chiffre alarmant.

Les entreprises de vapotage ciblent les jeunes

Avec l’arrivée de la période festive, les entreprises de vapotage intensifient leurs offres et proposent des parfums tels que le pudding de Noël, la canne à sucre, les tartes aux fruits ou le pain d’épices pour attirer les plus jeunes. Malgré l’interdiction de vendre des produits de vapotage à la nicotine aux moins de 18 ans, les ventes explosent. L’achat de ces produits est possible avec peu ou pas de contrôles.

Un nombre croissant de patients hospitalisés en raison du vapotage

D’après le NHS, 280 patients de tous âges ont été hospitalisés cette année à cause du vapotage. L’année précédente, ce chiffre s’élevait à 317. En 2022, 431 personnes ont été admises, un record ces dernières années. Cependant, la tendance du vapotage est à la hausse, en particulier chez les jeunes, avec le nombre de patients admis à cause d’une maladie passant de 11 en 2020 à 51 l’année dernière.

Les dangers du vapotage pour les jeunes

Le vapotage, utilisé par les adultes comme moyen d’arrêter de fumer, n’est pas adapté aux enfants et aux jeunes. Leurs poumons et leur cerveau étant en développement, ils sont plus sensibles à ses effets. Selon le NHS, les jeunes devraient savoir que :

Le vapotage est un moyen pour les adultes d’arrêter de fumer. Il n’est pas destiné aux non-fumeurs, en particulier aux enfants et aux jeunes.

Si le vapotage est nettement moins nocif que la cigarette, il n’est pas sans risques.

La plupart des cigarettes électroniques contiennent de la nicotine, qui est addictive.

Les jeunes sont plus sensibles à ses effets secondaires par rapport aux adultes, car le cerveau en développement est plus sensible à ses effets addictifs.

Il est illégal au Royaume-Uni de vendre des produits de vapotage à la nicotine aux moins de 18 ans ou aux adultes de les acheter en leur nom.

De nombreux vapoteurs jetables en vente sont illégaux car ils ne respectent pas les réglementations de sécurité britanniques. Ces vapoteurs peuvent contenir des niveaux élevés de substances nocives.

Il est crucial de rester vigilant et informé sur ces risques.