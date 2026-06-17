Autisme, vaccins, « épidémie » : ces mythes qui brouillent tout

Le diagnostic d’autisme a explosé depuis 2000, mais les experts appellent à se méfier des raccourcis. Trois idées reçues continuent de fausser le débat.

Les diagnostics ont fortement augmenté

Les vaccins ne sont pas en cause

Le stéréotype du génie est faux

Entre 2000 et 2022, la fréquence de l’autisme a été multipliée par cinq dans les chiffres du CDC. C’est le genre de donnée qui frappe, et qui alimente vite l’idée d’une « épidémie ». Sauf que, d’après les experts cités par la source, ce mot raconte mal ce qui se passe vraiment.

La hausse des diagnostics ne raconte pas une « épidémie »

Pour David Mandell, professeur de psychiatrie à l’University of Pennsylvania, l’essentiel de la hausse vient d’un changement de regard médical. Depuis les années 1990, les critères diagnostiques se sont élargis. Des enfants qui, autrefois, auraient été décrits comme ayant des traits légers, par exemple des différences plus discrètes dans la communication sociale ou des routines très rigides, reçoivent aujourd’hui un diagnostic formel.

Il le résume ainsi : « Il y a eu un énorme changement dans notre façon de définir l’autisme, ce qui a entraîné beaucoup plus de cas. » Autrement dit, on détecte davantage, on ne découvre pas forcément une vague nouvelle.

Vaccins et autisme, une théorie qui ne tient pas

Le lien supposé entre vaccins et autisme revient sans cesse depuis les années 1990. Il a encore été remis en avant par Robert F Kennedy Jr. Les soupçons ont visé le thimérosal, parfois utilisé comme conservateur, puis l’idée qu’une succession d’injections pourrait déclencher l’autisme.

D’après David Mandell, ces pistes n’ont pas résisté à l’examen. Il rappelle qu’une douzaine d’études rigoureuses menées aux États-Unis et ailleurs n’ont trouvé aucune association entre thimérosal et autisme. Sur l’aluminium utilisé comme adjuvant, il ajoute : « C’est ridicule, parce que la quantité d’aluminium que les nourrissons et les jeunes enfants reçoivent par les vaccins est écrasée par celle qu’ils reçoivent avec les fruits et les légumes. »

La source mentionne un autre point, plus solide : certaines infections virales contractées pendant la grossesse, comme le cytomégalovirus ou CMV, pourraient augmenter le risque. Dans ce cadre, la vaccination pendant la grossesse peut avoir un rôle protecteur. Et des gestes simples, comme se laver les mains régulièrement ou éviter de partager ses boissons, peuvent limiter l’exposition au CMV.

Le cliché du génie masque une réalité bien plus diverse

Le cinéma a fait des dégâts. Des films comme Rain Man ou The Accountant ont installé l’idée que toutes les personnes autistes seraient des génies. Pour Fred Volkmar, du Yale University Child Study Center, c’est un des mythes les plus tenaces.

Les chiffres cités sont plus nuancés. Environ 30 % des personnes autistes ont un handicap intellectuel ou une atteinte importante du QI. Et entre 40 et 70 % des enfants autistes présentent des difficultés de langage. Oui, certains ont une capacité très isolée. Mais Fred Volkmar précise : « Environ 1 personne autiste sur 10 aura une capacité isolée d’un certain type. » Pas de quoi transformer un trait rare en portrait-robot.

Pourquoi ces croyances résistent encore

Le paradoxe est là. La science avance, avec la génétique, l’IA et même des mini-cerveaux cultivés à partir de cellules souches. Mais les mythes restent. Ils s’enracinent dans un vieil héritage, jusqu’à la théorie désormais discréditée de la « mère réfrigérateur », lancée à l’époque par Leo Kanner.

Et aujourd’hui, ce mélange entre recherches défaillantes et influenceurs sur les réseaux sociaux continue de brouiller le sujet, surtout pour les parents qui cherchent des réponses. Concrètement, voilà ce que ça change pour vous : sur l’autisme, un chiffre seul ou une vidéo virale ne suffisent pas. Il faut regarder la qualité des preuves.