Bac 2024 : 5 astuces santé pour booster votre performance

À partir de juin, les épreuves du Bac 2024 commenceront, générant du stress chez de nombreux participants. Studyrama a donc élaboré cinq conseils pour aider les candidats à maintenir leur santé tout au long des révisions et des examens. Et vous, comment gérez-vous le stress des examens ?

Les cinq piliers pour réussir le Bac 2024, selon Studyrama

À l’approche du Bac 2024, Studyrama dévoile cinq conseils de santé pour aider les candidats à rester en forme durant cette période intense. Le mois de juin marque le début des épreuves, mais beaucoup se sont déjà lancés dans les révisions.

Une alimentation équilibrée pour stimuler le cerveau

Parce que “on est ce que l’on mange”, une alimentation équilibrée est cruciale pour entretenir la santé du cerveau et du corps en général. Les féculents, les protéines, les omégas 3 et le magnésium sont particulièrement recommandés en période de révisions. Ils favorisent une digestion lente, stimulent l’attention et soutiennent le fonctionnement cérébral.

Hydratation et vitamines : les indispensables

Boire suffisamment, environ 1,5 litre d’eau par jour, aide à éloigner la fatigue et à rester concentré. Et pour renforcer la transmission nerveuse, rien de mieux que de faire le plein de vitamines, en particulier la vitamine C et celles du groupe B.

Le sommeil et le sport, alliés de la réussite

Le sommeil est essentiel pour l’assimilation des révisions. Il convient de respecter un rythme régulier et de se coucher avant minuit. Par ailleurs, pratiquer une activité physique régulière permet d’évacuer le stress et de favoriser la sécrétion d’endorphines, cette fameuse “hormone du bonheur”.