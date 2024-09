Boostez votre bien-être automnal avec ces 3 huiles essentielles indispensables

L'automne, souvent associé à la morosité et à l'épuisement, peut devenir plus supportable grâce à certaines huiles essentielles. Vous aimeriez savoir lesquelles peuvent vous aider à passer cette saison plus sereinement ?

Tl;dr L’automne peut être plus supportable grâce aux huiles essentielles.

Les huiles d’ylang-ylang, de lavande officinale et de camomille romaine sont recommandées.

Chaque huile a des propriétés spécifiques pour le bien-être.

Les huiles essentielles, alliées de l’automne

L’automne, bien que charmant avec ses feuilles rousses et sa douce lumière, est souvent synonyme de fatigue et de déprime. Cependant, quelques gouttes d’huiles essentielles pourraient bien changer la donne. Sophie Benabi, experte en médecine ayurvédique, nous dévoile ses trois huiles essentielles incontournables pour cette saison.

L’ylang-ylang pour équilibrer le système nerveux

La première recommandation de notre experte est l’huile essentielle d’ylang-ylang. Sophie Benabi conseille d’« humer un peu d’huile essentielle d’Ylang-Ylang pour apaiser son mental ». Elle est connue pour son action équilibrante sur le système nerveux, aidant à combattre la déprime automnale. Elle facilite également la digestion, qui peut être plus capricieuse en cette saison. Cependant, son utilisation nécessite des précautions : elle est déconseillée aux femmes enceintes, allaitantes et aux enfants de moins de 3 ans.

La lavande officinale contre la fatigue

La seconde huile essentielle est celle de lavande officinale. En diffusion ou en application locale, elle agit contre la fatigue. Sophie Benabi recommande de l’utiliser pour l’« auto-massage pendant 10 à 15 minutes », une pratique particulièrement bénéfique en automne. Attention, l’usage de cette huile est déconseillé pour les femmes enceintes, allaitantes, les enfants de moins de 3 mois et en cas d’hypotension.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

La camomille romaine pour un sommeil réparateur

Enfin, l’huile essentielle de camomille romaine est l’alliée idéale pour un sommeil serein. Elle est également bénéfique contre les aigreurs d’estomac, un trouble fréquent en automne. Son utilisation est déconseillée durant les trois premiers mois de grossesse et pour les enfants de moins de 3 ans.