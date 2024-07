Cancer colorectal : ces boissons estivales doublent le risque!

Manger mal peut affaiblir notre système et favoriser diverses maladies. D'après une récente recherche, boire certains types de boissons pourrait augmenter le risque de cancer colorectal. Quelles pourraient être ces boissons?

TL;DR Une alimentation malsaine, notamment la consommation régulière de boissons sucrées, augmente le risque de cancer de l’intestin.

L’étude a révélé que même une consommation modérée de ces boissons (deux verres par jour) double le risque.

Changer cette habitude en optant pour des alternatives plus saines pourrait réduire le risque de cancer de 17 à 36%.

Boissons sucrées : un risque de cancer de l’intestin à ne pas négliger

Une bon état de santé est fortement lié à notre alimentation. En d’autres termes, une mauvaise alimentation peut avoir un impact négatif significatif sur notre santé, pouvant même entraîner des maladies graves. Et parmi ces maladies, le cancer de l’intestin se place en première ligne, touchant majoritairement les personnes de moins de 50 ans.

Le lien entre boissons sucrées et cancer du côlon

Un lien préoccupant a été récemment établi entre la consommation de certaines boissons et le cancer du côlon. Une étude réalisée par Glouchestershire Live a révélé que certaines boissons, notamment les boissons sucrées, risque de multiplier par deux les probabilités de développer cette maladie.

Boissons énergisantes et sodas : les coupables

Il est souvent question des méfaits des boissons gazeuses sur notre santé. Cette étude a démontré que ces boissons, sans surprise, doublent le risque de développer le cancer colorectal. Et il n’est pas nécessaire d’être un grand consommateur pour que ce risque soit réel.

Au Féminin souligne que deux verres par jour, soit l’équivalent d’une canette, suffisent pour doubler le risque. Plus alarmant, une canette par jour augmente le risque de 16% chez l’adulte et de 33% chez l’adolescent.

Le danger est réel, même pour les boissons dites « saines »

Les boissons énergisantes, conçues initialement pour les sportifs, sont également responsables de nombreux problèmes de santé. Identifiées comme des facteurs de risque du cancer du côlon, elles contiennent des sucres ajoutés et des composants chimiques. Les boissons aromatisées aux fruits ne sont pas non plus exemptées de ce risque, malgré leur réputation de boisson saine.

Bien que les résultats de cette étude ne soient pas généralisables aux hommes, la prudence reste de mise. L’organisation de notre alimentation doit être réévaluée, notamment en réduisant la consommation de boissons sucrées. Un remplacement par du café ou du lait pourrait, selon les chercheurs, réduire de 17 à 36% le risque de cancer. Ainsi, même si le plaisir est au rendez-vous à chaque gorgée, les conséquences sur notre santé doivent inciter à une consommation responsable.