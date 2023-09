Cancer du poumon : les vitamines favoriseraient la croissance des tumeurs

Vitamine C et autres antioxydants sous forme de compléments alimentaires sont susceptibles d'accélérer la croissance et la propagation de ce cancer.

Une étude dirigée par des chercheurs du Karolinska Institutet de Stockholm démontre un effet méconnu des antioxydants sur la croissance des tumeurs du cancer du poumon.

C’est le 31 août dernier que les résultats en ont été publiés, dans le Journal of Clinical Investigation.

Antioxydants : un effet vraiment protecteur ?

Martin Bergö, responsable de l’étude, résume :

Nous avons découvert que les antioxydants activent un mécanisme qui amène les tumeurs cancéreuses à former de nouveaux vaisseaux sanguins, ce qui est surprenant, car on pensait auparavant que les antioxydants avaient un effet protecteur.

Or, ajoute-t-il, “Les nouveaux vaisseaux sanguins nourrissent les tumeurs et peuvent les aider à se développer et à se propager”.

La stabilisation d’une protéine

L’équipe de Martin Bergö savait déjà que les antioxydants stabilisaient une protéine particulière, nommée BACH1. Cette dernière est activée quand le niveau de radicaux libres d’oxygène diminue.

Et cela se produit lorsque des antioxydants en supplémentation sont pris, dans le but de lutter contre l’effet nocif des radicaux libres sur l’organisme. Et le fait que l’activation de BACH1 conduisant à la formation de nouveaux vaisseaux sanguins peut préoccuper quant au recours excessif aux compléments alimentaires contenant des antioxydants.

La question des compléments alimentaires

Et surtout, chez les personnes à risque de cancer, ou déjà malades. Mais le professeur Bergö ne se veut pas alarmiste, expliquant que les méfaits ont été observés avec des “quantités trop élevées d’antioxydants”. Et il ajoute : “Il n’y a pas lieu de craindre la présence d’antioxydants dans l’alimentation normale mais la plupart des gens n’en ont pas besoin en quantités supplémentaires”.

L’Agence de sécurité du médicament (Anses) précise à ce sujet sur son site que “toute prise de complément alimentaire devrait être préalablement discutée avec un professionnel de santé”.