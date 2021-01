Cancer : la consommation de sucre augmenterait les risques

Grâce à la cohorte NutriNet-Santé, la consommation de sucre a pu être mise en évidence comme un facteur de risque quant au développement de cancers.

Présente dans de nombreux aliments et produits transformés, le sucre est omniprésent dans l’alimentation quotidienne de la quasi-totalité de la population mondiale. Surconsommée de manière générale, cette substance est de plus en plus pointée du doigt par différentes études. Ainsi, il est désormais prouvé que le sucre a un impact non négligeable sur le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires ou bien l’obésité. Une nouvelle étude vient désormais corréler le lien entre sucre et cancers.

La consommation de sucre influerait sur le développement de certains cancers

Aucune étude n’a pour le moment permis d’établir que le sucre était impliqué dans le développement de cancers. Cependant, une récente étude vient éclaircir les effets de la consommation de cette substance. Pour cela, une équipe de chercheurs s’est concentrée sur la consommation de sucre de la cohorte, constituée dans le cadre de l’étude NutriNet-Santé. Celle-ci regroupe 100 000 personnes ayant décidé d’être suivies durant plusieurs années. Plusieurs informations relatant de leur santé ainsi que de leurs comportements nutritionnels sont ainsi recensées chaque année à travers des questionnaires. Grâce à ces données, une corrélation entre le sucre et le cancer a pu être établie.

Plusieurs types de sucres présentent un risque

Relayés par la Fondation ARC, les résultats de cette étude sont sans équivoque « Après un suivi de médian de près de 6 ans et la survenue de plus de 2 500 cas de cancers, les résultats sont sans appel : la consommation globale de sucre est associée à un sur-risque de cancer ». Cette observation serait selon les chercheurs « principalement due au cancer du sein, les autres localisations n’étant apparemment que peu ou pas affectées par la consommation de sucres ». Selon les données récoltées, le risque est « spécifiquement lié aux sucres ajoutés, aux sucres libres, au sucrose, aux sucres des boissons ou des produits laitiers ». Les auteurs de cette étude déclarent ainsi que « la consommation de sucre doit désormais être considérée comme un facteur de risque évitable de cancer ».