Cancer : l’Académie de médecine alerte sur les lampes des bars à ongles

Elle met en garde contre ces lampes chauffantes utilisées dans les ongleries dans le cadre de la pose de vernis semi-permanent.

Mercredi 3 mai, l’Académie nationale de médecine met en garde contre les risques de cancers de la peau liés aux lampes chauffantes utilisées pour la pose de vernis semi-permanents.

Ce vernis, qui dure jusqu’à trois semaines, constitue une forte tendance et il est la plupart du temps appliqué en institut de soins spécialisé, lesquels ont fleuri ces dernières années en France notamment.

L’Académie de médecine précise :

Son application nécessite cependant l’usage d’une lampe combinant UV (au moins 48 watts) et diode électroluminescente (LED) pour sécher et fixer. Or ces lampes émettent des rayons UV de type A (UVA) qui pénètrent profondément dans la peau et sont connus pour favoriser le vieillissement mais surtout le développement de cancers de la peau.