Canicule : faut-il vraiment passer du café chaud au café froid ?

En période de forte chaleur, le café froid n’est pas automatiquement le meilleur choix. Une nutritionniste rappelle ce qui compte vraiment pour le corps.

En bref Chaud ou froid, le café reste possible en été

Le plus important, c’est l’hydratation et la modération

Le café froid maison est souvent mieux toléré

Quand le thermomètre grimpe, le café froid semble presque évident. Pourtant, d’après la nutritionniste Rupali Datta, il n’existe pas de règle simple qui obligerait à abandonner le café chaud pendant une canicule. Le point central est ailleurs, dans la modération et dans votre capacité à rester bien hydraté.

Le vrai sujet, ce n’est pas chaud contre froid

Selon Rupali Datta, café chaud et café froid peuvent tous les deux avoir leur place en été. La base nutritionnelle reste proche, puisqu’on parle, dans les deux cas, de café et de lait. En petite quantité, le café peut aider à garder de l’énergie et de la vigilance.

Pas de duel magique, donc. Ce qui compte, c’est surtout la quantité bue dans la journée et la manière dont le corps réagit.

Quand le café froid passe moins bien

Chez certaines personnes, les boissons froides peuvent provoquer des ballonnements ou un inconfort digestif. Rupali Datta souligne que cela peut être plus marqué en cas de digestion sensible ou d’intolérance au lactose.

Dans ce cas, une boisson tiède ou chaude peut sembler plus légère pour l’estomac. Elle ajoute aussi que les liquides chauds, surtout le matin, peuvent stimuler la digestion et être plus réconfortants. Bref, si le froid vous réussit mal, inutile de vous forcer.

Le café maison change la donne

Si vous aimez le café froid en été, la version la plus simple est souvent la meilleure. Rupali Datta recommande un café préparé à la maison avec du lait écrémé, plus léger pour la saison chaude.

Le problème vient plutôt des boissons achetées en magasin ou des frappés de café. Elles contiennent souvent beaucoup de sucre, de crème et de sirops. Et quand il fait très chaud, cette richesse peut laisser une sensation de lourdeur. Pas idéal.

Déshydratation, transpiration : ce que l’on sait vraiment

Le café contient de la caféine, avec un effet diurétique léger. En quantité excessive, surtout en période de forte chaleur, il peut favoriser une perte de liquides. Rupali Datta conseille donc de ne pas dépasser une à deux tasses par jour en été et rappelle que l’eau doit rester la priorité.

Elle cite aussi d’autres boissons pour soutenir l’hydratation, comme le nimbu paani, l’eau de coco ou des boissons avec électrolytes et minéraux.

Et il y a un détail assez contre-intuitif. Lors d’un entretien accordé à NPR en 2012, le neuroscientifique Peter McNaughton, de l’Université de Cambridge, expliquait que les boissons chaudes peuvent déclencher la transpiration, ce qui aide parfois le corps à se refroidir par évaporation. Mais cet effet fonctionne mieux par temps sec. Quand l’air est très humide, il devient moins efficace.

Au fond, ce que cela change pour vous est simple. Si le café froid vous rafraîchit sans gêne digestive, il peut convenir. Si votre corps préfère le chaud, vous pouvez garder vos habitudes, à condition de ne pas oublier l’essentiel, boire assez et ne pas multiplier les tasses.