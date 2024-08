Canicule : Les dangers de boire de l’eau glacée

En ces temps de canicule, il est crucial de bien s’hydrater, mais pas n’importe comment. Gardons à l’esprit que notre corps est une machine complexe qui mérite le meilleur pour fonctionner correctement. Privilégions donc les boissons à température ambiante, voire chaudes, pour aider notre organisme à réguler sa température et à évacuer la chaleur accumulée.

En période de canicule , le réflexe de se rafraîchir en ingérant de l’eau glacée peut être plus nocif qu’il n’y parait. Une pratique apparemment rafraîchissante qui cache en réalité des dangers insoupçonnés pour l’organisme.

