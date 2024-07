Canicule : La chaleur peut-elle faire « bouillir » nos organes ?

En ce mardi, la France affronte une nouvelle vague de canicule, un phénomène qui n'est pas sans impact sur la santé. En 2022, un homme aurait même vu ses organes "bouillis" à cause de la chaleur, selon un média chinois. Peut-on vraiment subir de tels dommages à cause de la canicule ?

Tl;dr La France connaît un nouvel épisode caniculaire, avec 45 départements en alerte.

La chaleur extrême peut avoir des effets graves sur la santé, allant jusqu’à la mort.

L’hypothalamus régule la température du corps humain en cas de forte chaleur.

Une étude du MIT montre la menace mortelle d’une conjonction de chaleur et d’humidité.

La canicule : un phénomène à ne pas prendre à la légère

La France est actuellement confrontée à un nouvel épisode de canicule. Ce mardi, 45 départements ont été placés en alerte orange. De tels épisodes de chaleur, où les températures locales dépassent 35°C, peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé, pouvant parfois être fatales.

Le rôle vital de l’hypothalamus

Le corps humain maintient une température interne fluctuant entre 36 et 38°C grâce à un mécanisme de régulation interne. Ce système est contrôlé par l’hypothalamus, une petite glande du cerveau qui agit comme un thermostat. Lors de périodes de forte chaleur, l’hypothalamus ordonne l’augmentation des échanges thermiques avec l’extérieur, provoquant la vasodilatation et la transpiration pour maintenir la température du corps à un niveau suffisamment bas.

Les risques de la surchauffe

Malgré ces mécanismes de défense, une chaleur extrême peut mettre à rude épreuve certains organes, notamment le système cardiovasculaire, le cerveau, l’intestin ou les reins. Les symptômes les plus courants de la surchauffe comprennent les vomissements, la fatigue intense, la chute de la tension artérielle et les évanouissements. Cependant, dans les cas les plus graves, cela peut entraîner des insuffisances cardiaques, rénales ou hépatiques, voire la mort.

Le danger mortel de la « bulle d’humidité »

Une étude du Massachusetts Institute of Technology (MIT) a révélé un autre risque mortel lié à la chaleur extrême. Les chercheurs ont démontré qu’une combinaison de chaleur et d’humidité élevées peut créer une « bulle d’humidité » où l’air devient si chaud et humide que le corps humain ne peut plus réguler sa température. Cela peut conduire à la mort en seulement six heures.