Le nombre de décès européens liés à la chaleur pourrait tripler d’ici à 2100

Selon une récente étude publiée par The Lancet, une hausse de 3 à 4 °C de la température impacterait gravement les pays du sud de l'Europe, entraînant une augmentation significative de la mortalité. Comment ces pays peuvent-ils se préparer à cette éventualité ?

Tl;dr Une hausse de 3 à 4°C pourrait augmenter la mortalité dans le sud de l’Europe.

Les chercheurs prévoient un défi sans précédent pour les services de santé.

Les données de 854 villes européennes ont été étudiées pour cette enquête.

La chaleur pourrait causer 9,3 fois plus de décès dans le sud que dans le nord d’Europe d’ici à 2100.

Effets du réchauffement climatique : le sud de l’Europe face à une menace mortelle

Une récente enquête publiée dans la revue The Lancet met en lumière une inquiétante réalité : une augmentation de 3 à 4 °C de la température pourrait entraîner une hausse significative de la mortalité dans les pays du sud de l’Europe.

Un défi sans précédent pour la santé publique

Les chercheurs à l’origine de l’étude qualifient cette situation de « défi sans précédent » pour les services de santé. Actuellement, les décès liés au froid surpassent ceux liés à la chaleur. Cependant, cette tendance pourrait s’inverser avec l’augmentation des températures provoquée par le réchauffement climatique. David García-León, du Centre commun de recherche à la Commission européenne, note que « beaucoup de morts associées aux températures élevées pourraient survenir en raison du réchauffement climatique et de la population vieillissante ».

Une étude alarmante

Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs ont analysé les données de 854 villes européennes. Leur objectif était de prédire si les décès futurs seraient davantage liés aux températures élevées ou froides. Les résultats ont révélé une tendance inquiétante : dans un scénario où les températures augmenteraient de 3 °C, les décès liés à la chaleur toucheraient davantage les pays du sud de l’Europe. En Grèce, en Italie, en Espagne et en France, ces décès pourraient même tripler.

Le sud de l’Europe, zone à risque

Les chercheurs estiment que d’ici à 2100, la chaleur pourrait provoquer 9,3 fois plus de décès dans le sud de l’Europe que dans le nord. Actuellement, les décès liés à la chaleur sont déjà six fois plus fréquents dans le sud. L’Europe se réchauffe plus vite que d’autres régions du monde, ce qui accentue ces risques.