Découvrez les 6 astuces clés pour un sommeil optimal pendant la canicule

En conclusion, la canicule ne devrait pas nous priver de sommeil. Avec une bonne préparation de la chambre, une douche tiède, un minimum d’appareils électriques allumés et des draps en coton, vous devriez pouvoir profiter d’un sommeil réparateur malgré les fortes chaleurs. Restez au frais et dormez bien !

Enfin, pour une nuit au frais, rien de tel que des draps en coton ou en lin. Ces matières naturelles permettent une bonne circulation de l’air et absorbent mieux la transpiration. Il en va de même pour vos vêtements de nuit.

Tous ces petits gestes préparatoires peuvent être vains si votre chambre est une véritable fournaise à cause des appareils électriques. En effet, les ordinateurs, les box internet ou encore les chargeurs de téléphone peuvent générer de la chaleur, même en veille. Éteignez-les lorsque vous ne vous en servez pas, et évitez d’allumer toutes les lampes de votre intérieur.

Lorsque la chaleur est accablante, s'endormir peut devenir une véritable épreuve. Pour vous aider à vous rafraîchir avant de vous coucher pendant ces soirées torrides, voici six astuces. Vous êtes prêt à découvrir comment passer une nuit plus fraîche ?

