Les dangers insoupçonnés de dormir avec un ventilateur pendant une canicule

Lors des vagues de chaleur, le ventilateur devient notre meilleur ami qu'on aimerait garder à nos côtés toute la nuit. Cependant, il n'est pas recommandé de le laisser fonctionner pendant notre sommeil. Mais pourquoi donc ?

Tl;dr Le ventilateur en fonction durant le sommeil est déconseillé.

Il peut aggraver des problèmes respiratoires en propageant des particules.

Il assèche la peau et les yeux, augmentant le risque de déshydratation.

Il peut engendrer des crampes musculaires et des torticolis.

Le ventilateur : une fausse bonne idée ?

En période de canicule, le ventilateur est souvent perçu comme un sauveur. Pourtant, son utilisation nocturne est loin d’être sans conséquences.

Un risque pour la respiration

Un ventilateur ne brasse pas uniquement l’air, il disperse aussi toute sorte de particules. Poussières, poils d’animaux et pollens peuvent ainsi être inhalés durant le sommeil et venir se loger dans les sinus. Ce phénomène peut exacerber des problèmes respiratoires, notamment chez les personnes allergiques ou asthmatiques.

Des effets néfastes sur la peau et les yeux

Si le rafraîchissement procuré par le ventilateur est agréable, il a cependant un effet asséchant non négligeable. En contact avec l’air brassé, l’épiderme se dessèche plus rapidement, augmentant ainsi le risque de déshydratation. Les yeux ne sont pas épargnés et peuvent devenir rouges et irrités au réveil.

Des douleurs musculaires inattendues

Le brassage régulier de l’air en direction du corps peut provoquer des crampes en contractant les muscles. Les torticolis peuvent également survenir. Un ventilateur équipé d’une minuterie, qui s’éteint une fois le sommeil atteint, pourrait être une solution pour éviter ces désagréments.