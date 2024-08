Canicule : la chaleur extrême peut-elle faire « bouillir » nos organes ?

En 2022, la France a connu une canicule ayant des répercussions significatives sur la santé. Un média chinois a même rapporté qu'un homme avait subi une cuisson interne de ses organes due à l'extrême chaleur. Quels autres impacts pourrait avoir une telle vague de chaleur ?

La France est actuellement en ébullition, avec 40 départements en vigilance orange. Cette deuxième vague de chaleur de l’année atteint son apogée, avec des températures dépassant les 38°C. Face à une telle chaleur, le risque pour la santé est considérable et peut dans certains cas être fatal.

En 2022, un homme en Chine est tombé dans le coma à cause d’une température corporelle de 42,3°C lors d’une vague de chaleur. Selon un média local, ses organes semblaient avoir « bouilli« . Toutefois, le professeur Jean-François Régnard, ancien chef du service de chirurgie thoracique à l’hôpital Cochin à Paris, nuance cette affirmation et évoque le risque d’« hyperthermie maligne » pouvant être mortelle pour certains organes.

Notre corps maintient normalement sa température entre 36 et 38°C grâce à l’hypothalamus, une petite glande du cerveau. En cas de forte chaleur, cet organe augmente les échanges thermiques pour maintenir une température acceptable. Cependant, en situation de canicule, ce mécanisme peut être mis à rude épreuve, causant des défaillances dans des organes vitaux comme le cœur, le cerveau, l’intestin et les reins.

Une étude du MIT de 2018 a révélé qu’une combinaison de chaleur et d’humidité pourrait être mortelle, surtout pour les habitants de la plaine de Chine du Nord. Près de 400 millions de personnes pourraient être en danger d’ici à 2070 à cause de ces vagues de chaleur répétées.

L’avis de la rédaction

Face à ces risques sanitaires liés à la canicule, il est essentiel de prendre des mesures préventives. S’hydrater régulièrement, éviter les efforts physiques et rester au frais sont des gestes simples, mais vitaux. Rappelons-nous que notre corps est une mécanique précieuse et fragile, qui mérite notre plus grande attention.