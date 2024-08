Canicule : Comprendre le coma hydrique, l’intoxication mortelle liée à une surconsommation d’eau

Alors que la France s'apprête à traverser une canicule dès ce lundi, il est recommandé de rester bien hydraté. Cependant, il faut rester vigilant, car une consommation excessive d'eau peut être dangereuse, voire fatale. Connaissez-vous les risques de cette intoxication souvent sous-estimée ?

Tl;dr La France est en période de canicule, l’hydratation est cruciale.

Une consommation excessive d’eau peut causer un coma hydrique.

L’hyponatrémie survient lors de l’ingestion massive d’eau en peu de temps.

Des symptômes spécifiques permettent de repérer un début de coma hydrique.

Canicule : Hydratation nécessaire mais modérée

Alors que la France subit une vague de chaleur, l’hydratation est essentielle pour combattre les effets débilitants de la canicule. Cependant, il semble important de rappeler que une consommation d’eau excessive peut se révéler dangereuse, voire mortelle.

Le coma hydrique : un danger méconnu

Également connu sous le nom d’intoxication par l’eau ou d’hyponatrémie, le coma hydrique se produit lorsqu’une personne consomme une quantité excessive d’eau en très peu de temps. Cette surconsommation perturbe le fonctionnement normal des cellules, diluant le sodium essentiel dans le sang. Si le taux de sodium chute, l’eau supplémentaire peut infiltrer les cellules et les faire gonfler. Ce gonflement, particulièrement au niveau cérébral, peut entraîner un coma et même la mort.

Reconnaître les signes d’un coma hydrique

Il existe plusieurs symptômes permettant de détecter un début de coma hydrique. Des nausées, des maux de tête, une fatigue soudaine, un sentiment de confusion et des vomissements sont les premiers signes. Les cas plus graves peuvent présenter des convulsions et des pertes de conscience, suivies d’un coma pouvant être fatal.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

La meilleure façon de se prémunir contre un coma hydrique durant une canicule est de boire régulièrement tout au long de la journée, par petites quantités, et d’être à l’écoute de ses signaux corporels. En cas de doute, il est conseillé de restreindre la consommation d’eau et d’administrer des solutions salines pour rétablir l’équilibre du sodium dans le sang.