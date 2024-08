Surveillance prioritaire des symptômes de canicule selon l’âge

Lors d'une canicule, l'exposition prolongée à une chaleur intense peut provoquer des symptômes potentiellement graves, qui varient en fonction de l'âge. Quels gestes adopter pour mieux se protéger de ces effets indésirables ?

Les conséquences de la canicule : une question d’âge

Lorsque les températures montent, notre corps est mis à rude épreuve. La canicule engendre des symptômes parfois sérieux qui varient en fonction de l’âge de la personne.

Les personnes âgées : une sensibilité accrue

Les personnes âgées sont les plus susceptibles de souffrir de la canicule. Leur organisme s’adapte moins bien à la chaleur et leur perception de la température peut être altérée. De plus, leur sensation de soif et leur capacité de transpiration sont souvent réduites. Les symptômes de la déshydratation chez eux peuvent être « atypiques », allant de la perte d’appétit à une fatigue inhabituelle, en passant par de la fièvre sans raison apparente.

Les nourrissons : une fragilité à surveiller

Les nourrissons sont également très vulnérables face à la chaleur. Une perte en eau chez eux peut être très rapide pouvant entraîner une perte de poids significative. Il est nécessaire de consulter un médecin si l’enfant se montre anormalement apathique, difficile à réveiller, pâle ou s’il a les yeux cernés.

Adultes et grands enfants : attention à la déshydratation

Les adultes et grands enfants, quant à eux, ne sont pas épargnés. La déshydratation peut causer la soif, assécher les lèvres, entraîner une perte de force et de poids. Dans les cas graves, elle peut réduire la quantité d’urine, provoquer des maux de tête, une désorientation et des malaises.

Les bons gestes à adopter

En cas de canicule, il est primordial d’installer la personne souffrante dans une pièce fraîche, de l’hydrater régulièrement et de la laisser se reposer. Il est également recommandé d’appeler les secours si les symptômes s’aggravent.