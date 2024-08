Canicule : Comment l’excès de poids et les hormones intensifient la souffrance de certains ?

Face à cette canicule, la solidarité est de mise. Aidons nos aînés, nos proches en surpoids ou enceintes, à mieux vivre cette épreuve. Hydratons-nous, protégeons-nous, et surtout, prenons soin les uns des autres.

Les personnes âgées et les nourrissons sont particulièrement vulnérables à la canicule. Leur perception de la chaleur est atténuée, ce qui peut diminuer leur consommation d’eau, alors essentielle en période de forte chaleur. De plus, les femmes enceintes peuvent voir leurs symptômes habituels de grossesse s’aggraver.

Les femmes peuvent également rencontrer des difficultés supplémentaires durant leurs menstruations. La canicule peut intensifier les symptômes du syndrome prémenstruel, provoquant douleurs, hypersudation et fatigue .

Les maladies fébriles, comme la grippe ou une infection, peuvent voir leurs symptômes s’aggraver lors d’une vague de chaleur. Il est donc recommandé de boire régulièrement et de ventiler la nuit lorsque les températures sont plus clémentes.

Par ailleurs, lors d’une canicule, les femmes en période de ménopause peuvent souffrir d’« une sensation de chaleur soudaine et intense » due aux bouffées de chaleur, qui deviennent très inconfortables.

Le surpoids est un facteur qui peut accentuer la sensation de chaleur lors d’une canicule. La masse graisseuse , agissant comme un isolant thermique, peut augmenter l’inconfort. De plus, une transpiration excessive peut compliquer la situation.

Une canicule sévère s’abat sur la France, affectant la population de manière inégale. Certains individus sont plus vulnérables face à ces températures extrêmes, qui pourraient atteindre localement les 40 °C ce week-end.

La France est actuellement frappée par une canicule intense qui affecte certaines personnes plus que d'autres. Cette chaleur excessive est-elle une source de souffrance pour vous aussi ?

