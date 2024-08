Comment déceler la souffrance de votre animal face à la canicule

Alors que la canicule sévit partout en France depuis quelques jours, il est essentiel de savoir identifier les signes de souffrance chez nos animaux de compagnie. Savez-vous repérer ces signes ?

La canicule : Un danger pour nos animaux de compagnie

Alors que la canicule sévit sur l’ensemble du territoire français, nous devons être attentifs à un autre groupe vulnérable : nos animaux de compagnie. Ils sont également affectés par ces températures extrêmes et leurs signes de souffrance peuvent parfois passer inaperçus.

Des signes de souffrance spécifiques à chaque espèce

Chaque espèce animale présente des signes spécifiques de détresse liés à la chaleur. Chez les rongeurs et les oiseaux, qui ne transpirent pas, une accélération de la fréquence respiratoire peut être un indicateur d’inconfort. Les rongeurs, notamment, ont une faible capacité respiratoire, ce qui les rend particulièrement vulnérables.

Chez nos compagnons à quatre pattes, les chiens et les chats, une hypersalivation est souvent le premier signe d’un coup de chaleur. En les caressant, on peut également percevoir une chaleur excessive au niveau de la truffe et des oreilles. Leur comportement peut aussi changer, avec une réduction de leurs mouvements et une tendance à s’allonger au sol.

Quand faut-il appeler le vétérinaire ?

Si vous observez des signes plus graves, tels qu’un saignement de la gueule ou du nez chez un rongeur, une langue bleutée chez un chat, ou des dents rosées chez un chien, il est impératif de contacter un vétérinaire. De même, en cas de convulsions, n’hésitez pas à solliciter l’aide d’un professionnel. Les animaux âgés, jeunes ou atteints de certaines maladies sont particulièrement à risque.