Canicule : 6 signes alarmants de déshydratation à surveiller

Il est vital de prendre au sérieux ces signes de déshydratation et de ne pas sous-estimer l’importance d’une bonne hydratation, surtout en période de fortes chaleurs. Rappelons que boire entre 1,5 et 2 litres d’eau par jour est recommandé. En cette période, n’oublions pas cette règle d’or pour préserver notre santé.

« Le bon fonctionnement de vos muscles passe par une bonne hydratation », explique un expert en santé. En cas de déshydratation, des crampes musculaires peuvent survenir. De plus, une mauvaise haleine peut révéler un manque d’hydratation buccale.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

La déshydratation peut également se manifester par des signes cutanés, comme une « peau sèche » ou des cernes marquées. Les crèmes hydratantes ne pourront pas résoudre ce problème, seul un apport suffisant en eau le peut. Autre indicateur : la couleur de vos urines . Si elles sont sombres, cela peut être le signe que vous ne buvez pas suffisamment. En effet, plus vous buvez, plus vos urines seront claires.

Notre corps est composé à 65% d’eau , et lorsque cette proportion diminue, différents symptômes peuvent apparaître. Parmi eux, un mal de tête sévère peut être ressenti, causé par une carence en sérotonine. Si vous êtes pris de frissons, même en pleine canicule , cela peut aussi être signe d’une déshydratation. En effet, ces frissons peuvent révéler un manque d’eau dans votre organisme.

En cette période de canicule en France, une bonne hydratation est cruciale pour prévenir la déshydratation. Voici six indices indiquant que votre consommation d'eau est insuffisante. Connaissez-vous ces signes ?

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter