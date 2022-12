Alzheimer : Un biomarqueur dans l’urine pour un diagnostic au stade précoce ?

Un dépistage au plus tôt permettrait une prise en charge rapide afin de soulager les patients et d’accompagner les aidants.

C’est dans la revue Frontiers in Aging Neurosciences qui publie les résultats d’une étude menée par des chercheurs provenant de plusieurs universités chinoises.

Selon eux, il est possible via un simple test urinaire de détecter le déclin du cerveau, et ce bien avant que les symptômes viennent à s’aggraver.

L’acide formique, biomarqueur important ?

Il s’agit de détecter les niveaux d’acide formique dans l’urine. Ce composé s’est avéré plus présent chez les patients atteints d’Alzheimer, par rapport aux individus sains, et ce même chez ceux présentant un stade précoce de la maladie neurodégénérative.

Et lorsque les scientifiques ont mis en regard les niveaux d’acide formique et les biomarqueurs sanguins de la maladie d’Alzheimer, ils ont pu conclure qu’ils étaient en mesure de prédire avec plus de précision le stade de la maladie.

Un “dépistage à grande échelle nécessaire”

Pour les chercheurs,

La maladie d’Alzheimer est une maladie chronique continue et cachée, ce qui signifie qu’elle peut se développer et durer de nombreuses années avant que des troubles cognitifs évidents n’apparaissent. Les premiers stades de la maladie surviennent avant le stade de démence irréversible, et c’est la fenêtre idéale pour l’intervention et le traitement.

Ils rappellent qu’un “dépistage à grande échelle de la maladie d’Alzheimer à un stade précoce” est “nécessaire pour les personnes âgées”.

Efficace et peu onéreux

Certes, il n’existe pas de traitement pour cette maladie. Mais freiner le déclin, améliorer les symptômes et donc la vie quotidienne des patients est primordial.

Les auteurs de cette étude estiment que l’efficacité d’un test urinaire utilisé à fin de dépistage n’est plus à prouver, et son faible coût est un autre atout. Désormais, d’autres études doivent mettre en lumière le lien entre acide formique et la maladie d’Alzheimer.