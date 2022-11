Chris Hemsworth apprend qu’il a une prédisposition génétique à développer Alzheimer

C'est à la suite d'un test génétique révélant cette prédisposition que l'acteur annonce faire une pause dans sa carrière.

À 39 ans, Chris Hemsworth a pris la décision mettre sa carrière en pause.

Alors qu’il préparait le tournage de la nouvelle série documentaire Sans limites sur Disney+, l’acteur américain a appris avoir 8 à 10 fois plus de risque de développer la maladie d’Alzheimer en raison d’une prédisposition génétique.

Un grand-père lui-même malade

C’est à l’occasion d’un entretien avec la magazine Vanity Fair qu’il a indiqué :

Une fois que j’aurais terminé la promo pour ce projet, je vais rentrer et prendre une énorme pause et me reposer. Je veux juste profiter d’être avec mes enfants et ma femme.

Et ce sont les examens médicaux que l’acteur a dû effectuer pour ce tournage qui ont révélé la présence de deux copies du gène APOE4. Une étude datant de 2019 montrait une relation entre ce gène et la maladie neurodégénérative, et plus précisément dans l’agrégation des protéines Tau.

De nombreux gènes associés à Alzheimer

Il y a quelques mois, une étude internationale permettait l’identification de 42 nouveaux gènes associés à la maladie d’Alzheimer. De quoi favoriser la compréhension des processus de développement de la maladie.

En partant de leurs résultats, les chercheurs ont établi un score de risque génétique permettant de jauger de façon plus précise quelles personnes souffrant déjà de troubles cognitifs, pourra développer la maladie. Si cet outil n’est pas voué à ce jour à une application clinique, il pourrait “s’avérer utile dans la mise en place d’essais thérapeutiques pour catégoriser les participants selon leur risque et mieux évaluer l’intérêt des médicaments testés”, avait alors conclu Jean-Charles Lambert, directeur de recherche au CNRS.