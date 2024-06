Explosion de côlon dans un restaurant US suite à une toux et un éternuement simultanés

Cette histoire, aussi surprenante qu’effrayante, rappelle l’importance de la prudence post-chirurgicale. Les patients âgés, particulièrement vulnérables, doivent être conscients des risques liés à la désincarcération. Une toux ou un éternuement anodin peut avoir des conséquences imprévues et potentiellement fatales.

La désincarcération peut être mortelle, entraînant une perte de sang excessive, une douleur intense et prolongée, ou une lésion des organes exposés. La toux est un facteur de risque majeur de ce phénomène, comme l’a tragiquement prouvé le sexagénaire américain.

Ce cas médical est un exemple de désincarcération , un phénomène qui se produit lorsque les organes internes d’un patient débordent d’une incision à cause de l’ouverture anormale d’un tissu en cours de cicatrisation. Une étude citée par le journal scientifique américain révèle un taux de 3% de réouverture d’un site chirurgical chez les personnes ayant subi une chirurgie abdominale ou pelvienne. Ce taux grimpe à 10% chez les patients âgés.

Le sexagénaire avait récemment subi une opération abdominale. Les médecins l’avaient assuré que sa plaie était bien cicatrisée . Pourtant, après avoir éternué et toussé simultanément, il a ressenti une “sensation d’humidité”, suivie d’une “ douleur aiguë”. En soulevant sa chemise, il découvre avec stupeur près de 8 cm de ses intestins dépassant de sa plaie chirurgicale.

Vous n’imaginerez jamais ce qui peut arriver lorsque vous éternuez et toussez simultanément. Un Américain de 63 ans en a fait l’expérience de façon dramatique : son côlon a explosé en plein restaurant en Floride. Ce cas surprenant a été documenté par l’American Journal of Medical Case Reports.

Fin mai, un incident surprenant est survenu en Floride : un homme dans la soixantaine a vu son côlon exploser en pleine salle de restaurant, suite à une toux et un éternuement simultanés, provoquant la chute de ses intestins, selon une publication scientifique américaine. Quelle en serait la cause ?

