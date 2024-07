Hydrothérapie du côlon : essor inquiétant d’une technique controversée

L'hydrothérapie du côlon, une technique de purification de l'organisme de plus en plus prisée, suscite néanmoins des inquiétudes chez certains experts quant à ses risques potentiels. Mais alors, est-ce réellement sans danger ?

Tl;dr L’hydrothérapie du côlon est une méthode de purification de l’organisme.

Elle est de plus en plus populaire, mais suscite le débat médical.

Le Conseil national de l’Ordre des médecins met en garde contre cette technique.

Des cas de perforation du côlon ont été rapportés suite à une hydrothérapie.

L’hydrothérapie du côlon : une technique controversée

En quête d’une meilleure santé, certaines personnes se tournent vers des méthodes alternatives comme l’hydrothérapie du côlon. Cette technique, qui consiste à purifier l’organisme en nettoyant le gros intestin à l’aide d’eau injectée par le rectum, est de plus en plus populaire. Cependant, elle suscite un vif débat au sein de la communauté médicale.

Une méthode qui comporte des risques

Le Conseil national de l’Ordre des médecins se montre particulièrement critique. Il souligne que cette technique n’est pas un acte médical reconnu, n’est enseignée dans aucune faculté de médecine et que ses prétendus bienfaits ne sont soutenus par aucune étude scientifique.

Hydrothérapie du côlon vs lavement

Il est important de noter que l’hydrothérapie du côlon ne doit pas être confondue avec le lavement. Ce dernier peut être prescrit occasionnellement pour des personnes constipées et se fait à l’aide d’une poire contenant de l’eau ou une préparation spécifique. À l’inverse, l’hydrothérapie du côlon, décrite comme un « véritable nettoyage de l’intestin » par le Syndicat des professionnels de la naturopathie, est une méthode plus extrême et potentiellement risquée.

Des conséquences parfois graves

En effet, des cas de perforation du côlon ont été rapportés suite à une hydrothérapie. La Fondation pour la recherche médicale met en garde contre cette pratique, souvent effectuée sans contrôle ni législation, par des personnes parfois insuffisamment formées.

L’avis de la rédaction Face à l’engouement pour les méthodes de détoxification comme l’hydrothérapie du côlon, il est crucial de rappeler l’importance de l’avis médical. Avant d’entreprendre toute démarche de ce type, il est impératif de consulter un professionnel de santé. La recherche d’un mieux-être ne doit pas conduire à mettre en danger sa santé.