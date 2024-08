D’après l’OMS, les vaccins Covid-19 ont sauvé 1,6 million de vies en Europe

D'après l'Organisation mondiale de la santé, les vaccins ont permis de diminuer de 59% le nombre de morts dues au SARS-CoV-2 en Europe. L'OMS confirme également une vague estivale dans cette même région. Devons-nous craindre une nouvelle flambée de cas ?

TL;DR 1,6 million de vies sauvées grâce au vaccin Covid-19 en Europe.

96% des vies sauvées, des personnes âgées de 60 ans et plus.

Les vaccins réduisent aussi les risques de développer un covid long.

Le rôle salvateur des vaccins

Selon une étude, le vaccin contre le Covid-19 a permis d’éviter environ 1,6 million de décès dans la zone Europe de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Cette analyse, qui a été réalisée sur les personnes de 25 ans et plus, démontre que les vaccins ont réduit d’au moins 59% le nombre de décès depuis leur introduction en décembre 2020 jusqu’en mars 2023.

Impact marqué sur les personnes âgées

Il est à noter que 96% des personnes sauvées étaient âgées de 60 ans et plus, qui sont plus exposées au risque de maladie grave et de décès dû au SARS-CoV-2. C’est dans le contexte du variant Omicron dominant que les vaccins ont été les plus efficaces, sauvant 60% des vies.

Contrer les vagues d’infections

Ces données font écho à l’émergence d’une nouvelle vague de l’épidémie. L’OMS souligne qu’au fur et à mesure de son évolution, la Covid-19 risque de connaître plusieurs vagues d’infection chaque année, mettant sous pression les systèmes de santé et augmentant le risque de maladie, en particulier pour les plus vulnérables.

L’importance de la vigilance

Face aux variants JN.1, FLiRT KP.2, KP.3 et le plus récent KP.3.1.1, la surveillance reste essentielle. Le Dr. Margaux Meslé de l’OMS/Europe, autrice de l’étude, insiste sur l’importance de la vaccination pour les personnes à haut risque, notamment les personnes âgées, les femmes enceintes et le personnel de santé.

Le port du masque et le lavage des mains restent, également, des gestes préventifs importants, notamment pour les personnes vulnérables.